Dit doen rijke beleggers om te voorkomen dat ze geld verliezen

Dat soort volatiliteit kan behoorlijk op de zenuwen werken. Beleggingsbeslissingen die uit angst worden genomen leiden echter vaak tot irrationele verlieslatende fouten, waarschuwt MarketWatch.

Dus hoe kunnen beleggers voorkomen dat ze geld verliezen op de aandelenmarkt? Het is vrijwel onmogelijk om nooit wat te verliezen op de beurzen, maar beleggers kunnen de kansen verkleinen door te doen wat veel rijke beleggers doen, namelijk een expliciete verklaring voor het beleggingsbeleid opstellen.

Beleidsverklaring

Pensioenfondsen, die het meeste geld van particulieren beheren, moeten gedetailleerde beleggingsbeleidverklaringen opstellen. Daarin wordt beschreven hoe die biljoenen aan pensioengeld worden geïnvesteerd en gemonitord om er zeker van te zijn dat hun regels overeenkomen met de doelstellingen van hun klanten. De commissies van pensioenfondsen spenderen uren aan het herzien van de details van deze beleidsverklaringen.

Beleggingsfondsen en grote hedgefondsen moeten ook hun eigen richtlijnen voor het beleggingsbeleid opstellen, net als kantoren die het geld van vermogende families beheren, omdat ze weten dat het een essentieel onderdeel van het investeringsproces is.

Niet alleen voor superrijken

Maar het hebben van een verklaring over het beleggingsbeleid is niet voorbehouden aan de superrijken. Iedereen met geld op de aandelenmarkt moet een aantal elementaire regels vaststellen voor zijn beleggingsportefeuille.

Het doel van een verklaring over het beleggingsbeleid is om persoonlijke richtlijnen vast te stellen voordat de aandelenmarkt een gewelddadige, plotselinge wending neemt. Als je er één hebt, kun je voorkomen dat je emotionele financiële beslissingen neemt die tot enorme financiële verliezen kunnen leiden. Het is niet alleen een blauwdruk, maar het is ook een meetlat waarmee je kunt zien hoe je strategie werkt.

Een beleggingsbeleidverklaring moet worden opgesteld met een lange tijdshorizon in gedachten om te voorkomen dat paniek op de korte termijn in de markt het hele beleggingsdoel ondermijnt.

Grenzen stellen

Het gaat erom grenzen te stellen aan de risico's die je wilt lopen op de aandelenmarkt. Een belegger die gepassioneerd is over de toekomst van bijvoorbeeld bitcoin, maar zich niet wil laten meesleuren door zijn enthousiasme, zou van te voren kunnen vaststellen om niet meer dan een vastgesteld percentage van zijn vermogen te investeren in de cryptomunt.

Om een verklaring over het beleggingsbeleid te maken, definieert een belegger zijn limieten door schriftelijk op te geven wat hij wel en niet zal tolereren. Kortom, hij tekent de lijnen in het zand voordat investeringsbeslissingen worden genomen en de grenzen niet worden overschreden.

Enkele van de meest voorkomende delen van een verklaring over het beleggingsbeleid zijn: ten eerste de basisinformatie: ofwel de locatie van de activa, de hoeveelheid in elk account en de bijdragemethoden.

Ten tweede de doelstellingen: de korte- en langetermijndoelen en de tijdspaden om die te bereiken. Ten derde de beleggingscategorieën die men wil hebben of juist vermijden, bijvoorbeeld binnenlandse of internationale aandelen, obligaties, hedgefondsen, beleggingsfondsen, actieve of passieve fondsen.

Controle

Ten vierde de allocatie: hoeveel van je totale portefeuille (meestal een percentage van de besparingen) wordt toegewezen aan elke belangrijke categorie: obligaties, onroerend goed en contanten. En tot slot de monitoring en controles: ofwel hoe vaak je controleert en welke benchmarks je gebruikt voor de prestaties.