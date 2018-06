'Chinese aandelen kunnen nog minstens 10% dalen'

De belangrijkste beursgraadmeter van China, de Shanghai Composite Index, heeft sinds het hoogtepunt in januari meer dan 20 procent aan waarde verloren en is daarmee in een berenmarkt terechtgekomen, meldt Bloomberg.

Beleggers hebben de maatregelen van de Chinese overheid om het marktsentiment te ondersteunen grotendeels genegeerd. Zo werden de kapitaalvereisten van Chinese banken verlaagd zodat ze meer geld hebben om uit te lenen.

De vrees voor een handelsoorlog en zwakker dan verwachte economische cijfers uit het land hebben sinds januari 1,8 biljoen dollar aan marktwaarde weggevaagd op de Chinese beurs.

Groeiend pessimisme

"Het pessimisme zal blijven groeien omdat veel bedrijven op het randje staan van margin calls en wanbetaling", zei Sun Jianbo, president van China Vision Capital. Een margin call is een verzoek om storting van meer geld om uitstaande posities af te dekken.

"De benchmark Shanghai Composite Index zal ten minste 10 procent dalen ten opzichte van het huidige niveau", aldus Jianbo.

Kriebels bij investeerders

Een verzwakking van de Chinese yuan tot het laagste niveau in zes maanden zorgde ook voor kriebels bij investeerders. Zo werden Chinese luchtvaartmaatschappijen van de hand gedaan omdat een dalende yuan de kosten van hun dollarschuld verhoogt.

"Ik zie de bodem niet", zei Qian Qimin, strateeg bij Shenwan Hongyuan Group. "De verzwakkende yuan doet bedrijven pijn die een hoge schuldenlast hebben."

Ook in Hongkong is de verkoopgolf groot. Aan het begin van de week bereikte 26 procent van de bedrijven in de Hang Seng China Enterprises-index een nieuw dieptepunt. Dat is het hoogste percentage sinds de marktschok begin 2016.

De Shanghai Composite is dit jaar tot nu toe met 14 procent gedaald. Dat is de slechtste prestatie onder alle belangrijkste indexen, terwijl de waarderingen zijn gezakt tot de laagste niveaus in meer dan twee jaar.

Escalerende spanningen

De escalerende spanningen op het handelsgebied komen op een slecht moment voor de Chinese regering. De inspanningen van Peking om de schulden af te bouwen verkrappen de liquiditeit en bedreigen de economische groei. China's breedste maatstaf voor nieuwe kredieten zakte in mei naar het laagste niveau in bijna twee jaar.

"De fundamenten in China zijn erg slecht", zei Hao Hong, hoofdstrateeg bij Bocom International Holdings. "De markt begon al te corrigeren nog voordat de handelsoorlog oplaaide."