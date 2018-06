Goldman adviseert deze olieaandelen te kopen

Occidental Petroleum, Delek US Holdings, Pioneer Natural Resources, WPX Energy, EOG Resources en Suncor Energy behoren tot de Amerikaanse en Canadese bedrijven die volgens Goldman zullen profiteren van de hogere olieprijzen en staan dan ook op de kooplijst van de bank.

Gunstig klimaat

"Meer stabiele prijzen op niveaus boven het midden van de cyclus zouden een gunstig klimaat moeten bieden voor aandelen die profiteren van hogere olieprijzen met gunstige bedrijfsrendementen en/of een gecorrigeerde groei per aandeel", schreven analisten Brian Singer en Neil Mehta van de bank.

Goldman voorspelt voor 2018 en 2019 dat de prijs van Brentolie schommelt tussen 70 en 80 dollar per vat, na de overeenkomst van de OPEC om de productie te verhogen. Omdat sommige OPEC-leden niet over de capaciteit beschikken om de productie op te voeren, impliceert de overeenkomst een toename van de productie van 600.000 tot 700.000 vaten per dag, aldus Goldman.

De overeenkomst volgt na een periode waarin de OPEC en niet-OPEC-lid Rusland hun productie met 1,8 miljoen vaten per dag hadden beperkt om de mondiale oliemarkt opnieuw in balans te brengen. De OPEC-leiders herhaalden hun toezegging om de markt in evenwicht te houden, maar gaven geen specifieke informatie over de productiebeperkingen per lidstaat.

Schlumberger op kooplijst

"De combinatie van een sterke groei van de vraag in 2018-19, onvrijwillige verstoringen en een afnemende overcapaciteit kan de olieprijzen boven het midden van de cyclus houden, zelfs als potentiële stijgingen in het OPEC-aanbod ervoor zorgen dat de voorraden onder het normale niveau blijven", aldus Goldman.

Naast de zes bedrijven op de kooplijst, is Goldman ook optimistisch over oliedienstverlener Schlumberger. "Schlumberger is gevoeliger voor de Brent-prijs dan voor de prijzen van WTI of Midland dan zijn concurrenten." Goldman is optimistisch over de vooruitzichten voor Brent en dat zou een positief effect moeten hebben op internationale en offshore-activiteiten.

Het koersdoel van Goldman Sachs van 77 dollar voor Schlumberger biedt een opwaarts potentieel van bijna 21 procent, inclusief een dividendrendement van 3 procent.

Volgens marktkenner Jim Cramer, oprichter van TheStreet, is het gegeven dat niet alle OPEC-leden de productie kunnen verhogen, omdat de reservecapaciteit om dat te doen er gewoon niet is, positief voor Schlumberger. "Het steunt de uitspraken van CEO Paal Kibsgaard dat jaren van achterblijvende investeringen productieproblemen opleveren en dat de exploratie- en productiebedrijven binnenkort geen andere keuze zullen hebben om te investeren."