De beste dividendaandelen vinden? Let op deze drie dingen

Een hoog dividendrendement moet volgens Feroldi zelfs worden gezien als een waarschuwingssignaal in plaats van een koopsignaal. Dat is de reden waarom beleggers volgens hem moeten kijken naar deze drie belangrijke factoren bij het identificeren van de beste dividendaandelen.

1. Voorspelbare omzetgroei

De beste bedrijven zijn volgens Feroldi in staat hun omzet te laten groeien in alle marktomstandigheden. "Dit is niet iets dat elk bedrijf zomaar kan doen. Veel bedrijven zien de vraag naar hun producten opdrogen wanneer de economie tot stilstand komt. Als je echter een bedrijf kunt vinden dat elk jaar meer omzet genereert, zou ik zeggen dat je een zeer sterk bedrijf hebt gevonden."

Dat is de reden waarom Feroldi als eerste kijkt naar de omzetgroei op lange termijn bij de evaluatie van een dividendaandeel. Een voorbeeld van een bedrijf met een voorspelbare omzetgroei is McCormick. De Amerikaanse kruidenmaker heeft een indrukwekkende marktpositie in zijn branche en verkoopt zijn producten aan zowel consumenten als bedrijven. Hierdoor kan een consistente omzetgroei worden gerealiseerd ongeacht of consumenten ervoor kiezen om uit eten te gaan of om thuis te koken.

Bij een bedrijf als General Mills zou je ook een gestage omzetgroei verwachten, omdat het voedsel verkoopt. Generaal Mills heeft de afgelopen jaren echter moeite gehad met de omzetgroei, omdat consumenten steeds meer opschuiven naar biologische producten. Die verandering heeft de omzetgroei van General Mills de afgelopen jaren flink onder druk gezet.

2. Duurzame pay out-ratio

Zodra beleggers hebben vastgesteld dat de omzet van een bedrijf de goede kant opgaat, moeten ze zich concentreren op de zogenoemde pay out-ratio, ofwel het percentage van de winst dat een bedrijf uitkeert als dividend. Om dit cijfer te berekenen worden de jaarlijkse dividendbetalingen gedeeld door de winst.

De pay out-ratio van McCormick is 33 procent. Dit betekent dat het bedrijf ongeveer 0,33 dollar betaalt voor elke dollar aan netto-inkomsten die het verdient. Deze ratio vertelt beleggers dat het bedrijf het gemakkelijk zijn dividend kan betalen en er volop ruimte is voor groei, zelfs als de winst niet groeit. Dat is een geweldig signaal voor dividendinvesteerders.

Een bedrijf als Nielsen Holdings daarentegen heeft momenteel een payout ratio van 113 procent. Dit betekent dat de verkoper van media- en marketinggegevens meer betaalt aan dividenden dan het verdient. Hoewel Nielsen en zeer winstgevende onderneming is met een consistente omzetgroei is dat uiteraard een situatie die niet voor altijd kan doorgaan.

3. Winstgroei

De beste dividendbedrijven kunnen niet alleen het huidige dividend betalen, maar zullen ook in de toekomst hun dividenden kunnen verhogen. De enige manier waarop een bedrijf dat op lange termijn kan doen, is door de winst te laten groeien. Om die reden adviseert Feroldi om bedrijven met een lage winstgroei (of bedrijven met een negatieve groei) uit te sluiten, zelfs als ze aan de eerste twee voorwaarden voldoen.

Neem bijvoorbeeld Consolidated Edison. Dit nutsbedrijf bedient New York City en het omliggende gebied. De verkoop van elektriciteit is een recessiebestendige activiteit, dus de winst van het bedrijf is buitengewoon voorspelbaar. Bovendien 'kost' het dividend van het bedrijf slechts 55 procent van de winst. Deze cijfers suggereren dat Consolidated Edison een goed dividendaandeel kan zijn. Echter, de winst van het bedrijf zal naar verwachting in de komende vijf jaar met iets meer dan 3 procent per jaar groeien. En die magere winstgroei is niet iets om enthousiast over te worden.

McCormick scoort daarentegen ook op dit punt goed. Mede dankzij acquisities en internationale groei verwachten analisten dat de winst van McCormick in de komende vijf jaar meer dan 10 procent per jaar zal groeien. Dat is vrij sterk voor een bedrijf dat meer dan 100 jaar oud is. Volgens Feroldi is McCormick dan ook een uitstekend dividendaandeel, met voorspelbare omzetgroei, een duurzaam pay out-ratio en een sterke winstgroei.