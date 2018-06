Waarom goud nu geen veilige haven lijkt te zijn

De goudfuture voor levering in augustus, het meest actieve contract, bereikte vorige week zelfs het laagste punt van dit jaar en zakte tot 1.270,50 dollar per ounce. En dat terwijl de economische grootmachten de VS en China dreigen met nieuwe importheffingen op elkaars goederen. Sinds het begin van het jaar is de goudprijs met ongeveer 2,9 procent gezakt.

"We kunnen de reactie van de goudprijs in de huidige marktomgeving van risicomijding nog steeds niet begrijpen", schreef grondstoffenanalist Eugen Weinberg van Commerzbank.

Dodenkruis

De huidige neerwaartse trend zet de toon voor een pessimistisch technisch patroon dat bekend staat als een 'dodenkruis', waar het 50-daags voortschrijdend gemiddelde (momenteel op 1.309,13 per ounce) valt onder het 200-daags voortschrijdend gemiddelde (1.307,76 dollar).

Veel technische analisten geloven dat een zogenaamd dodenkruis de plek markeert waarop een kortstondige daling zich vertaalt in een langdurige neerwaartse trend (zie deze grafiek).

Wat nog verontrustender is, is dat de daling van de goudprijs grotendeels samenvalt met zijwaartse en neerwaartse bewegingen van de belangrijke aandelenindices. De Dow-Jonesindex daalde zelfs acht dagen op rij door de angst voor een wereldwijde handelsoorlog, maar de goudprijs wist daar niet van te profiteren.

Tegengestelde beweging blijft uit

Beleggingscategorieën die als riskant worden beschouwd, zoals aandelen, bewegen meestal tegengesteld aan beleggingen die als veilige havens worden gezien, zoals goud. "Het sentiment voor goud is pessimistisch. De vraag naar veilige havens als gevolg van de dreigende handelsoorlog is er niet", signaleert Chintan Karnani, marktanalist bij Insignia Consultants.

Oplopende dollar

Volgens Adrian Ash, directeur van onderzoek bij BullionVault, is er een aantal factoren die de goudprijs lager drijven, zoals de stijging van de Amerikaanse dollar die dit jaar tot nu toe 2,9 procent in waarde is toegenomen. Een sterkere dollar kan grondstoffen die in dollars zijn geprijsd, zoals goud, duurder maken voor kopers die andere valuta gebruiken.

De gunstige factor van de wereldwijde onzekerheid wordt teniet gedaan door de sterkere dollar, vult Karnani aan.

Neerwaartse trend

Volgens Ash wordt daarnaast de goudverkoop versterkt door de huidige neerwaartse trend. Hij is echter van mening dat beleggers die veel geloof hechten aan goud louter als een veilige haven, het nut ervan verkeerd kunnen begrijpen.

"Ik kan begrijpen waarom mensen misschien verbaasd zijn over de koersbeweging, als ze denken dat goud altijd moet stijgen in tijden van geopolitieke spanningen. Maar dat is een drogreden, want dat is niet hoe goud werkt. Goud is er echt voor beleggers als een financiële verzekering", aldus Ash.

Bitcoin

Veel handelaren voor de korte termijn zullen denken dat de kracht van goud als een veilige haven aan het afnemen is, maar dat is volgens Ash niet het geval. Hij denkt wel dat sommige beleggers zich ook tot alternatieven hebben gekeerd, zoals bitcoin.

Seizoensfactor

Volgens Ash zijn de zomermaanden ook een zwakke periode voor goud, omdat de Aziatische vraag begint af te nemen.

Andere factoren zoals de bezorgdheid over de kracht van de Chinese economie tegen de achtergrond van de handelsstrijd met de VS zou ook kunnen drukken op de goudprijs.De prijzen van industriële metalen, waarvan Peking een grote koper is, zijn gedaald en goud kan in die golf zijn meegesleurd.

Ook lijken beleggers hun heil te zoeken in technologiebedrijven en kleinere ondernemingen in plaats van goud. Zowel technologiegraadmeter Nasdaq als de Russell 2000, een index van kleinere bedrijven, bereikten nieuwe hoogtepunten.