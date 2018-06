Handelsoorlog? Dit zijn de grootste verliezers

De dreigende handelsoorlog zet Wall Street niet in de volle breedte onder druk. Sommige blue chips staan sinds de dreiging de kop op stak in de min, terwijl andere bedrijven hun opmars voortzetten.

MarketWatch geeft hier een logische verklaring voor: beleggers letten op de mate waarin Amerikaanse bedrijven zijn blootgesteld aan het buitenland. Immers, bedrijven die veel exporteren worden het hardst geraakt door oplopende importtarieven.

Smallcaps doen het beter

De Dow Jones-index, die wordt gedomineerd door multinationals, is sinds de jaarwisseling met 0,9 procent gedaald. De Russel 2000-index daarentegen, die bestaat uit smallcap-aandelen, staat 10,3 procent in de plus.

De kloof is afgelopen week verder gegroeid, nadat Trump had gedreigd om tegen China extra tegenmaatregelen ter waarde van 400 miljard dollar te nemen en China op haar beurt had laten weten dit niet onbeantwoord te zullen laten.

De koersontwikkeling houdt gelijke tred met de blootstelling van bedrijven aan het buitenland. Uit data van FactSet blijkt dat bedrijven uit de Dow Jones-index 52,8 procent van hun omzet uit de Verenigde Staten halen. Bij de smallcaps uit de Russel 2000 is dat een stuk meer: 78,6 procent.

De grootste verliezers

Vooral de bedrijven uit de Dow die het meest internationaal opereren moeten het ontgelden, volgens DataTrek Research. De grootste verliezers dit jaar zijn 3M, Caterpillar, Procter & Gamble en Johnson & Johnson.

De koers van 3M is sinds de jaarwisseling met maar liefst 16,9 procent gekelderd. Dit bedrijf haalt slechts 39 procent van de omzet uit het eigen land. Procter & Gamble, met een internationale blootstelling van 55 procent, volgt op de voet, met een koersdaling van 16,8 procent. Johnson & Johnson (die 48 procent van de omzet over de grens haalt) moet tot nu toe 13,1 procent prijsgeven. Caterpillar, die voor 54 procent van de omzet afhankelijk is van het buitenland, staat momenteel 11,5 procent in de min.

Walmart

Walmart ontspringt de dans, zou je zeggen, aangezien deze supermarktketen 73 procent van de omzet uit eigen land haalt. Maar veel producten die dit bedrijf verkoopt worden in het buitenland geproduceerd. De beurskoers van dit supermarktaandeel is dit jaar dan ook met 14,7 procent gedaald.

Ook dollar van invloed

Behalve de mate van blootstelling aan het buitenland speelt nog een andere factor mee op Wall Street: de stand van de dollar. Een oplopende dollarkoers is slecht nieuws voor Amerikaanse multinationals, omdat dit de winsten uit het buitenland uitholt.

Ook op dit vlak zijn Amerikaanse smallcaps in het voordeel: zij worden niet of nauwelijks geconfronteerd met valutaire tegenwind.