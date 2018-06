Drie manieren om uw beleggingen te beschermen als gepensioneerde

Financiële planners zullen gepensioneerden vertellen dat emotioneel beleggen ten koste van alles moet worden vermeden. In feite zeggen experts daarmee dat gepensioneerden in de huidige markt op dit moment nog helemaal niets zouden moeten doen.

"Er moet goed worden nagedacht over de manier waarop gepensioneerden investeren in de toekomst en elke financiële beslissing moet gebaseerd zijn op hun situatie, niet op wat de markt doet", meent Ed Snyder, mede-oprichter van Oaktree Financial Advisors.

1. Wees gedisciplineerd

De kortetermijndoelen opnieuw onder de loep nemen betekent niet per sé dat er veranderingen moeten worden aangebracht. Maar het is voor gepensioneerden wel slim om de opties nog eens te bekijken en op een rij te zetten welke delen van hun portfolio's mogelijk moeten worden verbeterd op basis van hun eigen omstandigheden.

"Dit is het moment om gedisciplineerd te zijn", aldus Snyder. "Menselijk instinct vertelt je dat je nu iets zou moeten doen, maar in werkelijkheid zou je waarschijnlijk niets moeten doen."

2. Cash bij de hand

Het hebben van een gediversifieerde portefeuille helpt gepensioneerden om de volatiliteit op de aandelenmarkt te minimaliseren. Een andere waarborg die deskundigen aanbevelen, is het aanhouden van een cashreserve, uit bescherming tegen een dip op de financiële markten.

"Gepensioneerden zouden eigenlijk minimaal één of twee jaar aan contanten achter de hand houden waarmee het levensonderhoud wordt gedekt", zei Ric Edelman, oprichter van Edelman Financial Services.

"Kijk hoeveel geld je in totaal uitgeeft. Je zou genoeg moeten hebben om die uitgaven een jaar of twee vol te kunnen houden zonder je beleggingsrekening te hoeven aanspreken", aldus Edelman.

Volgens Edelman moeten beleggers vooral terugdenken aan de financiële crisis in 2008. "Beleggers die in 2008 gedwongen waren geld op te nemen om hun rekeningen te betalen, verkochten hun aandelen, terwijl ze 30 procent tot 50 procent in waarde waren gedaald. Door voldoende cashreserves te hebben, kun je voorkomen dat je aandelen moet verkopen in een neergaande markt."

3. Blijf in de markt

Gepensioneerden die overwegen om de aandelenmarkt te verlaten na slechte prestaties zouden dit volgens de experts beter niet kunnen doen. "Beleggen voor pensionering draait helemaal om de lange termijn. Uitstappen op het verkeerde moment kan gepensioneerden raken omdat het moeilijk is om in te schatten wanneer je weer op de markt moet terugkeren", benadrukt Marguerita Cheng, bestuursvoorzitter van Blue Ocean Global Wealth.

"Een van de belangrijkste dingen om te doen is om belegd te blijven", aldus Cheng. "Als je doelen niet zijn veranderd, doe dan niet iets drastisch. Maar als je echt nerveus wordt, is het wellicht een goede oplossing om geld te steken in een iets minder agressief en risicovol fonds."

Cheng adviseert gepensioneerden conservatief te blijven beleggen, om de risico's in een volatiele markt te weerstaan. "Je moet niet de markt proberen te timen. Waar het om draait is jouw tijd in de markt. Het ergste wat we voor klanten kunnen doen of het ergste wat klanten zelf kunnen doen, is op het verkeerde moment uitstappen."

