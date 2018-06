Vijf vragen over het handelsconflict tussen China en VS

Econoom opkomende markten bij Schroders Craig Botham, beantwoordt vijf vragen over het conflict.

1. Welke landen worden het hardst getroffen door een handelsoorlog tussen China en de VS?

De aandacht gaat, wanneer een handelsoorlog uitbreekt, volgens Botham vooral uit naar de schade voor de Chinese economie.

Dat betekent echter niet dat andere economieën in opkomende markten niet net zo hard geraakt kunnen worden: "Sommige economieën hebben een gebrek aan middelen waarover China wel beschikt en zullen te maken krijgen met grotere binnenlandse politieke druk om in actie te komen."

Economieën die beter bestand zijn tegen een wereldwijde handelsoorlog zijn relatief gesloten economieën zoals Brazilië en India. Daarnaast is het volgens de econoom duidelijk dat de tarieven op de Chinese uitvoer veel meer gevolgen zullen hebben voor opkomende markten dan de tarieven op de Amerikaanse uitvoer.

2. Wat betekent het vooruitzicht van een handelsoorlog voor de beurzen?

"Sinds de aankondiging van importtarieven op staal en aluminium tonen de financiële markten zich beperkt bezorgd over de handelsspanningen. In vergelijking met de prestaties in 2017 echter, zijn de beleggingswinsten dit jaar matig en is de handel volatieler", licht Botham toe.

"De markten zijn er misschien nog niet van overtuigd dat een handelsoorlog onvermijdelijk is, maar ze zijn evenmin zeker van dat dit kan worden voorkomen."

Maar er is meer aan de hand: "De zwakte van de Chinese markten zou ook kunnen worden veroorzaakt door bijvoorbeeld strengere kredietvoorwaarden en bezorgdheid over een groeivertraging van de Chinese economie. Er is ook twijfel gerezen over het tempo van de wereldwijde economische groei, die drukt op het marktsentiment."

Voorlopig lijkt de markt aan te nemen dat een handelsoorlog tussen China en de VS kan worden voorkomen. Toch leert een blik op de Mexicaanse beurs ons volgens Botham dat handelsspanningen erin kunnen hakken als ze toenemen.

3. Wie zal de handelsoorlog uiteindelijk winnen?

Ongeacht de importtarieven, zullen sommige landen kunnen profiteren van de handelsoorlog. "China en de VS zullen, gezien de kostenstijging waarmee ze geconfronteerd worden, de leveringen van getroffen goederen moeten vervangen, zoals blijkt uit een stijging van de prijs van Braziliaanse sojabonen sinds China voorstelde een tarief van 25 procent in te stellen op de invoer van soja uit de VS."

Maar niet alle producten zullen profiteren. "De uitvoer van Amerikaanse whisky naar China bedroeg in 2016 ongeveer 6 miljoen Amerikaanse dollar, een fractie van het bbp van welk land dan ook. Toch is het potentieel voor een groter marktaandeel elders betekenisvol."

"Chinese tarieven op Amerikaanse goederen zullen vooral kansen bieden aan ontwikkelde markteconomieën, die de VS zouden kunnen vervangen als een belangrijke leverancier van grondstoffen met een hogere toegevoegde waarde, terwijl andere opkomende economieën China zullen willen vervangen als leverancier van grondstoffen en componenten."

4. Wat zijn de eventuele gevolgen van de handelsoorlog voor consumenten?

Het onmiddellijke prijseffect voor consumenten in de VS zou op basis van de voorgestelde tarieven beperkt moeten zijn, denkt Botham.

"In het algemeen richten de VS hun pijlen niet op consumptiegoederen, zodat de meeste gevolgen zullen voortvloeien uit hogere productiekosten voor Amerikaanse bedrijven. Uiteindelijk lijkt het prijsstellingsvermogen van ondernemingen enigszins beperkt, zodat dit de mate waarin de hogere prijzen worden doorberekend zou kunnen beperken."

Naast de mogelijke prijsstijgingen lijkt het waarschijnlijk dat de importtarieven op de groei zullen drukken: "Producenten die bijvoorbeeld kostenstijgingen niet kunnen doorberekenen, zullen minder winst maken en kunnen er dus voor kiezen hun productie te verlagen. Op voldoende grote schaal zou dit uiteindelijk kunnen doorwerken in een verminderde groei van de werkgelegenheid en de lonen."

5. Wat zou een volledige handelsoorlog betekenen voor de wereldhandel?

Mocht het conflict escaleren tot een volledige handelsoorlog tussen de VS en China, dan zijn de gevolgen voor de wereldeconomie overduidelijk niet goed. Zo zal de wereldwijde economische groei waarschijnlijk zwakker zijn en de inflatie stijgen.

"De prognose van Schroders houdt in dat geval rekening met stagflatoire gevolgen: hoge inflatie, trage economische groei en stijgende werkloosheid. De wereldwijde groei zou 0,8 procent lager kunnen uitvallen en de inflatie 0,7 procent hoger dan in ons basisscenario, dat rekening houdt met een cumulatieve groei van 6,6 procent en een inflatie van 5,1 procent in 2018 en 2019."

Oorsprong handelsconflict

In maart dit jaar ontstond het handelsconflict tussen de VS en China toen president Trump aankondigde de importtarieven met 25 procent te verhogen en de import op aluminium met 10 procent te verhogen. Hiermee wilde hij het handelstekort van de VS helpen terug te dringen. De VS importeert namelijk meer dan het exporteert uit bijvoorbeeld China en Mexico.

In april deed Trump hier echter nog een schepje bovenop en kondigde hij plannen aan die zich specifiek op China richten. Zo kwam hij met plannen voor tarieven van 25 procent op 50 miljard Amerikaanse dollar aan Chinese importgoederen (denk aan machines, ruimtevaart-, informatie- en communicatietechnologie).

Deze lijst zou definitief op 15 juni worden vastgesteld. China gaf aan dat als deze tarieven ingesteld zouden worden, het land de tarieven van 25 procent op de export van Amerikaanse goederen ter waarde van 50 miljard Amerikaanse dollar zou invoeren.

In reactie hierop dreigde Trump met extra importheffingen op Chinese goederen ter waarde van 100 miljard Amerikaanse dollar. Hij liet eerder deze week zelfs weten dit bedrag naar 200 miljard Amerikaanse dollar te verhogen.