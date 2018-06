Financials en tech blijven 'place to be'

Dat zei Vincent Juvyns, marktstrateeg bij JP Morgan Asset Management, dinsdag tijdens een outlookpresentatie voor de tweede helft van 2018 in Amsterdam.

Eerst werpen Juvyns en zijn collega Nicolas DeBlauwe, Country Head Benelux, een blik op de economische situatie wereldwijd. "Tot nu toe zijn de omstandigheden voor zowel aandelen als obligaties uitdagend", stelt DeBlauwe.

"Het economisch momentum nam af in de eerste helft van het jaar, en vooral Japan en Europa zijn het slachtoffer van oplopende handelsspanningen."

Echte handelsoorlog

De economische indicatoren laten wereldwijd nog steeds een sterk beeld zien. "Maar een handelsoorlog is onderhand wel een serieuze dreiging aan het worden. Tot nu toe was het meer een oorlog van woorden dan een echte handelsoorlog, maar de situatie is recent verslechterd en kan nog erger worden."

Toch is de kans op een recessie in de VS nog steeds klein. Juvyns: "Als we kijken naar de Amerikaanse economie, dan zien we zelfs na 107 maanden expansie geen tekenen van een recessie. De motoren van de wereldeconomie, de VS, China maar ook India, blijven het goed doen. De inflatie in de VS is verder genormaliseerd en zit nu iets boven de doelstelling van de Fed."

Italië niet onderschatten

Dan een blik op Europa. "Europa wordt aan alle kanten uitgedaagd. Behalve de handelsspanningen zijn er nog steeds de Brexit-problemen en dan hebben we nog Italië."

De problemen in dat land moeten we niet onderschatten, vindt de expert. "Politieke onrust in Italië is normaal, maar dat is nog geen reden om achterover te leunen. Het is een grote economie in Europa en het land heeft enorme schulden."

"De VS heeft ook een enorme schuldenberg, maar het probleem van Italië is dat het zich dat niet kan veroorloven. Waarom niet? Omdat Italië bijna een junk-status bezit. Dat is dus een kwetsbare omgeving."

Aandelen: Tech en financials

Juvyns ziet nog steeds veel steun voor aandelen, waarbij de VS er als regio uitspringt, zowel wat betreft small- als largecaps. "Technologieaandelen en financials zijn in het bijzonder aantrekkelijk. Daar hebben we al eerder op gewezen, maar het is nog steeds aan de hand."

"Niet alleen Amerikaanse en Aziatische techaandelen zijn interessant, maar ook de Europese. China importeert veel semiconductorproducten uit Europa. Dat is een interessante ontwikkeling en kan nog interessanter worden. De groei van de winst per aandeel laat voor de MSCI Europe IT-sector de afgelopen jaren een veel sterkere ontwikkeling zien dan de MSCI Europe als geheel."

Verder wijst hij op de uitverkoop in de Europese bankensector. "Die biedt kansen voor beleggers die een beetje risico niet schuwen."