Waarom aandelen op den duur altijd outperformen

Waar u ook kijkt: aandelen deden het op de lange termijn altijd beter dan obligaties. De outperformance is per land verschillend, maar feit is dat aandelen altijd winnen, hoe klein de winst soms ook mag zijn.

Waarom is dat? Dat is de vraag die fondsbeheerder Ben Carlson van Ritholtz Wealth Management vaak krijgt van klanten. Meestal hangt er nog een tweede vraag aan vast: Doen aandelen het in de toekomst ook beter?

Op die tweede vraag kan Carlson in zijn blog A Wealth of Common Sense geen definitief antwoord geven, maar als hij er een weddenschap op zou moeten zetten dan zou hij A) altijd kiezen voor aandelen en B) ervan uitgaan dat dit positief uitpakt voor de portemonnee.

Een stuk eigendom

Hij geeft twee simpele redenen voor zijn optimisme. “Aandelen bieden de mogelijkheid een deel van het bedrijf in eigendom te hebben. Daarmee deelt de aandeelhouder in de toekomstige inkomstenstromen, dividenden en technologische vooruitgang.”

Beleggen in aandelen heeft volgens Carlson veel te maken met het geloof in animal spirits. “In zekere zin is beleggen in aandelen een kwestie van vertrouwen hebben in de menselijke vindingrijkheid, in het kapitalistische systeem en dat mensen zich altijd willen verbeteren.”

Meer risico

Daar komt nog een tweede factor bij die het verschil maakt met obligaties. Zowel bij aandelen als obligaties kunt u in principe alles verliezen als een bedrijf failliet gaat. Het risico dat dit gebeurt met aandelen is groter dan bij obligaties, maar bij obligaties mist u daarentegen de kans deel te nemen in de (soms grote) winsten als het goed gaat.

De fear factor

Dat toch veel mensen kiezen voor obligaties heeft vooral te maken met angst dat ze tegen een van de aandelencrashes aanlopen die de geschiedenis rijk is. Denk aan de Great Depression in de VS toen aandeelhouders 85 procent van hun vermogen verloren, of meer recent de internetluchtbel of de kredietcrisis.

In sommige landen doen aandelen het al decennia slecht. Denk aan de Japanse aandelenbeurs die nog altijd niet is hersteld van de crisis die begon in 1989, of Nederland waar de AEX-index, excl. dividend, zijn hoogste niveau van 2000 ook nog niet heeft bereikt.

Dit soort ervaringen maakt mensen huiverig. Maar van de andere kant waren al die crashes uiteindelijk slechts een klein dip in een lange opwaartse lijn voor aandelen. Carlson behoort tot de mensen die geloven dat die lijn de komende 50 of 100 jaar wordt voortgezet.