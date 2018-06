Fondsbeheerder waarschuwt voor grootste zeepbel in 20 jaar

"Niemand wil het hebben over het feit dat dit een zeepbel is, het is de grootste inflatiebubbel die we in 20 jaar hebben gezien", zei Jainz.

Er is veel onenigheid over de vraag of de markten verder moeten stijgen of dat we een spectaculaire marktcorrectie zullen zien. Topbelegger Mark Mobius voorspelde onlangs een op handen zijnde correctie van maximaal 30procent, terwijl anderen geen reden tot bezorgdheid zien.

Defensief verliest terrein

Maar activa zoals technologieaandelen hebben dit jaar hun hoogste niveaus ooit bereikt en daarom verliezen volgens Jainz traditioneel defensieve aandelen zoals gezondheidszorg, farmaceutische bedrijven en telecommunicatie terrein. "En dit is precies waar je je geld wilt hebben in het geval van een recessie", aldus Jainz, die denkt dat een recessie wellicht slechts een jaar van ons verwijderd is.

"De spreidingsniveaus zijn gestegen. Beleggers hebben de verliezers verkocht om de winnaars te kopen", zei de fondsmanager. Aandelen die al duur waren zijn daardoor duurder geworden, zoals in de technologiesector, terwijl de achterblijvers van de hand werden gedaan.

"Nu zijn de achterblijver precies de sectoren die je nodig hebt om je te beschermen wanneer de volgende cyclische neergang daadwerkelijk optreedt, wat waarschijnlijk het geval is in de komende twaalf tot achttien maanden."

Technologieaandelen zijn volgens sommige beleggers zo duur geworden dat veel van hen denken dat ze geen ruimte meer hebben om te groeien. Toch blijven beleggers geld stoppen in grote technologische leiders zoals Netflix en Amazon, waarvan de koersen dit jaar met respectievelijk 104procent en 47procent zijn gestegen.

Ondertussen zijn de achterblijvers die Jainz beschreef - zoals de telecommunicatie- en gezondheidszorgindexen van S&P - dit jaar met respectievelijk 11,4procent gedaald en een 3,5procent gestegen. Informatietechnologie is met 14,1procent gestegen sinds het begin van het jaar.

Toevluchtsoord

"Normaal gesproken heb je een generatie nodig om mee te doen, een nieuwe generatie om dezelfde fout te maken die we allemaal 20 jaar geleden hebben gemaakt", voegde Jainz toe. "Teveel beleggers verkopen de veilige sectoren die later als een broodnodig toevluchtsoord zouden kunnen dienen."

Volgens Jainz is er nog steeds geld te verdienen met de ongelijkheid in sectoren. "Het is de versnippering die op dit moment waarschijnlijk de meest interessante kans biedt in de markt. Begin geld aan het werk te zetten in de verliezers en begin een voorkeur te hebben in de winnaars, want er zal waarschijnlijk een averechts effect zijn in beide sectoren."

Fasanara Capital, een in Londen gevestigde vermogensbeheerder, voorspelde onlangs een volledige beurscrash voor de toekomst, verwijzend naar de toenemende frequentie van snelle marktcorrecties als een indicatie van fragiliteit voor wereldwijde markten. Fasanara voorspelde ook de marktcorrectie begin februari en is niet het enige fonds dat denkt dat de aandelenbeurs van vandaag het meest overgewaardeerd is, meer dan in 1929, 2000 en 2007.

Maar veel marktpartijen zijn nog steeds optimistisch over de markten. Zo schreef Credit Suisse afgelopen week in een rapport dat er "duidelijke tekenen zijn dat de economische groei in de tweede helft van 2018 over de grote regio's zal versnellen, waardoor een gunstig klimaat ontstaat voor aandelen en bepaalde grondstoffen".