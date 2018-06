Zelfs de grootste beurslegendes maken kostbare fouten

Dat schrijft Cnbc.

In zijn boek 'Grote fouten: de beste beleggers en hun slechtste investeringen', beschrijft Michael Batnick, directeur onderzoek bij Ritholtz Wealth Management, de belangrijke lessen van de foute investeringen van verschillende legendarische beleggers, zoals Warren Buffett, Stanley Druckenmiller en Michael Steinhardt.

Warren Buffett is wel de meest gevierde belegger van allemaal. Zijn trackrecord is ongeëvenaard. Van 1965 tot 2017 genereerde de stijgende marktwaarde van zijn investeringsmaatschappij Berkshire Hathaway een jaarlijks rendement van 20,9 procent, in vergelijking met 9,9 procent van de S&P 500-index. Dat resulteerde in een cumulatieve winst van zo'n 2400000 procent ten opzichte van het rendement van 15500 procent op de brede markt.

US Air en Dexter Shoes

Maar zelfs het Orakel van Omaha heeft slechte investeringsbeslissingen genomen. Batnick schrijft hoe de investeerder in 1990 een belang van 12 procent in US Air verwierf voor 358 miljoen dollar, dat in enkele jaren met 76 procent in waarde daalde.

Maar de foutieve positie van de luchtvaartmaatschappij, die uiteindelijk herstelde, verbleekte in vergelijking met het verlies op zijn investering in Dexter Shoes.

Buffett kocht het schoenenbedrijf in 1993 voor 433 miljoen dollar aan aandelen van Berkshire Hathaway, een totaal van ongeveer 25.200 aandelen. Dexter was uiteindelijk niets waard, wat Buffett bijna 6 miljard dollar aan economische waarde kostte als gevolg van de waardering van de aandelen Berkshire Hathaway.

Geen slotgracht

"In hun boekenonderzoek naar Dexter Shoes maakten Buffett en zijn partner Charlie Munger de fout om er niet voor te zorgen dat het bedrijf een slotgracht had en waren ze te gefocust op wat zij dachten dat een aantrekkelijke aankoopprijs was."

Buffett en Munger leerden echter van deze fout. Het kopen van bedrijven met een competitief voordeel dat anderen moeilijk kunnen kopiëren, ofwel een slotgracht om het bedrijf, is een van de belangrijkste beleggingsprincipes van Berkshire.

Emotionele fout

Batnick behandelde ook de emotionele beleggingsfout van de legendarische belegger Druckenmiller tijdens de internetzeepbel. De miljardair is voorzitter en CEO van de Duquesne Family Office. Zijn trackrecord als hedgefondsmanager is verbluffend met een rendement op jaarbasis van 30 procent in de drie decennia van zijn investeringscarrière.

In 2000 ging Druckenmiller echter de mist in met de aankoop van technologie-aandelen net voor het barsten van de internetzeepbel. Druckenmiller werkte destijds voor het Soros Fund van investeringslegende George Soros.

3 miljard dollar verloren

"Rond maart 2000 voelde ik het aankomen, ik moest gewoon spelen, ik kon er niets aan doen... ik denk dat ik de top met een uur heb gemist. Ik kocht voor 6 miljard dollar aan technologie-aandelen, en in zes weken verliet ik Soros en ik had 3 miljard dollar verloren", aldus Druckenmiller.

Batnick laat in zijn boek zien dat de beste, meest succesvolle fondsmanagers allemaal grote analytische of impulsieve fouten hebben gemaakt. De belangrijkste les is volgens de auteur dat beleggers moeten leren van hun slechte ervaringen.

Leren van fouten

"De volgende keer dat je een groot verlies neemt of te vroeg verkoopt of probeert om terug te komen, denk erom, we hebben het allemaal meegemaakt. Het grote verschil met normale beleggers is echter dat de beste investeerders leren en groeien van hun fouten, terwijl normale beleggers zich uit het veld laten slaan", aldus Batnick.

