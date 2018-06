'Veel Amerikaanse merken dupe van handelsoorlog'

Dat zegt Richard Liu, oprichter en CEO van het Chinese e-commerce bedrijf JD.com, in een gesprek met Cnbc.

"Dat zou vreselijk zijn", zegt Liu. "Want steeds meer Chinese consumenten hebben een voorkeur voor geïmporteerde producten. Ik verwacht dat in de komende vijf tot tien jaar, vooral in de grote steden, de helft van de gekochte producten geïmporteerd zal zijn."

Er liggen dus enorme kansen voor Amerikaanse bedrijven die in China willen verkopen, want de Chinese consument is gek op buitenlandse producten, stelt de CEO.

In de enorme Chinese e-commerce markt concurreert JD.com, dat kan rekenen op een investering van 550 miljoen dollar door Google, met Jack Ma's Alibaba. Beide ondernemingen hebben fors geïnvesteerd in technologie, retail en logistiek om klanten voor zich te winnen, bijvoorbeeld in de vorm van een bezorgdienst met drones, om klanten op het Chinese platteland te bereiken.

'Pure retailer'

Gil Luria, onderzoeksdirecteur bij D.A. Davids & Co, zegt tegen Cnbc dat het belangrijk is om beide bedrijven in de gaten te houden. Waar Alibaba een media- en cloud business toevoegde om de groei aan te jagen, is JD.com meer 'een pure retailer'.

"Zij zijn erop gefocust om een geweldige retailer te zijn. JD.com geniet voordelen op het gebied van logistiek en op het gebied van kwaliteit. Ook hebben ze een verbintenis met Tencent, dat op zijn beurt weer erg belangrijk is vanwege Tencents sociale media-app WeChat. Door dit samenwerkingsverband kan JD.com direct via WeChat verkopen aan klanten."

Op pauze

De toegenomen spanningen tussen Washington en Peking hebben volgens Liu invloed op het vertrouwen en de uitbreidingsplannen van JD.com in de VS. Het bedrijf wilde investeren in veel projecten in de VS, maar door de huidige situatie staat dat even op pauze, zo zegt de CEO. "Afgelopen jaar wilden we de Amerikaanse markt op, maar nu moeten we even wachten."

Lees ook: Vijf kansen in de e-commerce sector