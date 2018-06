Deze aandelen worden getipt door de beste analist van Wall Street

De volgende drie aandelen worden getipt door een succesvolle Wall Street-veteraan.

Volgens beleggingssite TheStreet is analist Craig Ellis van B.Riley FBR op basis van de gegevens van TipRanks op dit moment de beste 'stock picker' onder de meer dan 4.800 Wall Street-analisten. Op jaarbasis heeft hij een slagingspercentage van 83 procent en een zeer indrukwekkend gemiddeld rendement van 39,6 procent.



Gezien de sterke opmars van technologieaandelen, zal het geen verrassing zijn dat Ellis de technologiesector volgt. Zijn specifieke expertise is de chipsector. Zijn meest winstgevende aanbeveling was Nvidia in 2016. Tussen februari 2016 en februari 2017 boekte hij een duizelingwekkend rendement van 260 procent op dit aandeel.



De grote vraag is: op welke aandelen legt Ellis nu zijn kaarten? TheStreet zette drie aandelen op een rij die volgens de techanalist een groot opwaarts potentieel hebben in de komende twaalf maanden.

1. Broadcom

Chipleverancier Broadcom boekte solide resultaten in het tweede kwartaal en versloeg de verwachting van analisten. Ellis herhaalde zijn koopadvies voor het aandeel, vanwege de aanhoudend sterke vraag naar de eindproducten van dit bedrijf. Zijn koersdoel van 308 dollar biedt een opwaarts potentieel van 18 procent.



Behalve de marktomstandigheden stemt ook de waardering van het aandeel Ellis optimistisch. Hij vindt deze aantrekkelijk, gezien de dividendontwikkeling, de fusie- en overnameactiviteit en het aandeleninkoopprogramma van Broadcom. In april kondigde de chipleverancier aan voor 12 miljard dollar aan eigen aandelen in te kopen.

2. Semtech

De tweede kooptip is Semtech, een toonaangevende leverancier van analoge en mixed-signal halfgeleiders. Ellis heeft zijn koersdoel verhoogd van 47 naar 56 dollar. Het aandeel biedt daarmee een opwaarts potentieel van 14 procent.

Ellis vindt het aandeel aantrekkelijk gewaardeerd en hij gelooft dat er in de komende twaalf maanden een sterke opmars van de koers in het vat zit. De techanalist verwacht dat Semtech in 2020 een omzet van 1 miljard dollar zal realiseren.

3. KLA-Tencor

Het in Californië gevestigde KLA-Tencor biedt technologieën zoals procesbeheersing en beheeroplossingen voor de halfgeleiderindustrie. Het bedrijf kondigde onlangs de overname aan van het Israëlische technologiebedrijf Orbotech, voor 3,4 miljard dollar.

Daarnaast kondigde de chipmachinefabrikant een grootschalig programma aan voor de terugkoop van aandelen van 2 miljard dollar, plus een schuldverhoging van 1 miljard dollar.



Ellis vindt de overname van Orbotech in strategisch oogpunt interessant en hij voorziet redelijke synergievoordelen. Ook acht hij de kans groot dat de overname de omzetgroei en de winst per aandeel van KLA-Tencor op de langere termijn kan verbeteren.

De analist hanteert een koopadvies voor het aandeel met een koersdoel 142 dollar, wat wijst op een opwaarts potentieel van 26 procent.

