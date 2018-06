'Recessie blijft zeker nog een jaar weg'

Dat schrijft UBS Asset Management (UBS AM) in een maandelijkse update.

De grote vraag is of we ons nu in het midden of juist aan het einde van de economische cyclus bevinden. Volgens voormalig Fed-voorzitter Janet Yellen sterven economische cycli in ieder geval niet aan ouderdom.

UBS AM beaamt dat, hoe langer een economische cyclus duurt, hoe meer tijd er is om onderliggende voorwaarden op te bouwen die leiden tot oververhitting van economie, weet de bank.

Omdat niemand weet wanneer de cyclus afloopt, vergeleek UBS de huidige economische omstandigheden met die van eerdere recessies.

Indicatoren korte en lange termijn

Joanne Irvine, Head of Asset Allocation Investment Solutions, legt uit: "Ons recessiemodel bestaat uit twee delen. Het eerste is een kortetermijnmodel. Hiermee kunnen we een vertraging detecteren bij verschillende indicatoren, bijvoorbeeld het consumenten- of zakelijke sentiment, werkloosheidscijfers of bouwvergunningen. Die kunnen een verslechtering van economische gegevens snel registreren."

Het tweede deel kijkt naar de omstandigheden op de langere termijn. Denk dan aan veranderingen in de werkloosheid, loongroei en winstmarges die doorgaans aan een recessie voorafgaan. UBS vergelijkt dan de huidige niveaus met eerdere perioden, om zo de kans op een recessie in te schatten.

Hieruit blijkt dat de kans op een recessie in de komende twaalf maanden op 10 procent ligt. Irvine: "Maar dat kan natuurlijk snel veranderen als de economische data opeens zouden wijzigen. We houden ons kortetermijnmodel daarom scherp in de gaten, en we blijven nederig, want recessies zijn erg lastig te voorspellen."

Op de langere termijn neemt de kans volgens de vermogensbeheertak wel toe. De komende twee jaar stijgt de kans tot 33 procent en de komende drie jaar zelfs tot 50 procent. Maar ook hier houdt Irvine een flinke slag om de arm: "Hoe langer de periode, hoe groter de onzekerheid."

Wat kunnen beleggers doen?

Wat kunnen beleggers met deze bevindingen? "Omdat we nog niet in een recessie zitten, weten we ook niet waar precies in de cyclus we ons bevinden. Waarschijnlijk is het de overgang van het midden naar een late fase. Daarom is het logisch om de blootstelling aan obligaties te verminderen. We zijn ook onderwogen in high yield vanwege de onaantrekkelijke winst-risicoverhouding in dit stadium."

"Daarnaast hebben we onze positie in olie vergroot, zowel als diversificatie tegen inflatie als tegen geopolitieke risico's, want olieproducten hebben in het verleden goed gepresteerd tijdens het late deel van een cyclus. Met een recessie die nog steeds een jaar verwijderd is, blijven we ons ook comfortabel voelen met een overwogenpositie in wereldwijde aandelen."

