Wetmatigheid? Elk decennium een Amerikaanse recessie

Sinds 1850 heeft elk decennium tenminste een recessie meegemaakt. Zou de periode 2010-2020 een uitzondering kunnen zijn? Voor mensen die heilig geloven in statistische herhalingen is het antwoord uiteraard nee, maar of het verstandig is zo te redeneren is een tweede.

Vermogensbeheerder Ben Carlson doet het in zijn blog A Wealth of Common Sense af als toeval. Wat hem allereerst opvalt aan deze data is dat er sinds de Tweede Wereldoorlog veel veranderd is aan de soort van recessies.

Boom & bust

Economische cycli zijn door meer vrede, wereldhandel en centrale banken veel vlakker geworden. Veel van de recessies voor de Tweede Wereldoorlog werden veroorzaakt door paniek en booms & busts. Zo erg als toen komt dat niet meer voor.

Voor de Tweede Wereldoorlog betekende een recessie gemiddeld een krimp van meer dan 22 procent. Daarna nog maar 2,3 procent! Een deel van de datareeks is dus op zijn minst discutabel om te gebruiken voor de toekomst.

Ten tweede zijn de Verenigde Staten maar een land. Andere landen hebben veel minder vaak recessies. Australië is bijvoorbeeld al recessievrij sinds begin jaren negentig van de vorige eeuw.

Groei sterft niet aan ouderdom

Carlson: “Feit is dat niemand echt met zekerheid kan voorspellen wanneer de volgende recessie zal plaatsvinden. Zulke dingen gebeuren niet volgens een vast schema. Economische groei sterft niet aan ouderdom. En economische cycli interesseert het ook niet wie er president is en wat er zou moeten gebeuren volgens de kalender.”

Carlson zou het niet verbazen als er dit decennium toch nog een recessie komt, maar het kan net zo goed een jaartje later zijn in 2020 of 2021.