Amerikaanse aandelen favoriet onder fondsbeheerders

Dat meldt Cnbc op basis van de maandelijkse enquête van Bank of America Merrill Lynch.

64 procent van de fondsmanagers die deze maand door Bank of America Merrill Lynch werden ondervraagd zeiden dat de VS de meest gunstige winstvooruitzichten heeft. De winstvooruitzichten voor de VS staan daarmee op het hoogste niveau in zeventien jaar.

Grondstoffen steeds populairder

Grondstoffen worden ook steeds populairder onder fondsbeheerders. De blootstelling aan grondstoffen bereikte een nieuw achtjarig hoogtepunt dankzij de oplopende olieprijzen. De blootstelling aan energie is nu met 17 procent overwogen. Dat is het hoogste niveau in zes jaar. Grondstoffen zijn nu over het algemeen netto 7 procent overwogen. Dat is het hoogste niveau sinds de olieprijs in april 2012 boven de 100 dollar per vat noteerde.

De handelsconflicten worden door de fondsmanagers gezien als het grootste risico voor de markten. Daarnaast is er bezorgdheid dat een grote centrale bank een beleidsfout zal maken en dat een schuldencrisis in de eurozone of opkomende landen de markten zal laten ontsporen.

... maar zorgen over schuldenlast bedrijven

Een groeiende zorg van de fondsmanagers is de schuldenlast van bedrijven. 42 procent van de fondsmanagers zei dat de schuldenlast van bedrijven wereldwijd te hoog is. Dat is meer dan de vorige piek van 32 procent in 2008 en is iets hoger ten opzichte van vorige maand.

Het aantal fondsmanagers dat wil dat bedrijven hun balansen verbeteren bereikte vorige maand een achtjarig hoogtepunt.

FAANG-aandelen favoriet

De zogenoemde Amerikaanse FAANG-aandelen (Facebook, Amazon, Apple, Netflix en Alphabet), maar ook de BAT-groep (Baidu, Alibaba en Tencent) blijven favoriet onder de fondsbeheerders. In de FAANG- en BAT-aandelen wordt voor de vijfde maand op rij de drukste handel voorzien. De posities in technologie overtreffen daarnaast voor het eerst sinds de uitverkoop in februari de posities in de bankensector.

Telecom, nuts en niet-duurzame consumentengoederen uit de gratie

Wereldwijd blijven fondsbeheerders de voorkeur geven aan technologie, banken en energie. Ze vermijden daarentegen niet-duurzame consumptiegoederen, telecom en nutsbedrijven.

De blootstelling van fondsbeheerders aan Amerikaanse aandelen steeg tot netto 1 procent overwogen, doordat ze hun posities in aandelen uit de eurozone en opkomende markten verminderden. De cashpositie daalde in juni naar 4,8 procent van 4,9 procent in mei, maar ligt nog altijd ruim boven het tienjarig gemiddelde van 4,5 procent.