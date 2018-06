Deze Europese aandelen lopen een verhoogd risico

Daarvoor waarschuwt Bloomberg.

Dit keer komt het gevaar van buiten het eurogebied, aangezien het valutarisico in de opkomende markten is toegenomen.

Europese bedrijven met een aanzienlijke blootstelling aan markten zoals Latijns-Amerika, Turkije en Zuid-Afrika kunnen te kampen krijgen met turbulentie als de valuta in die regio's hun recente daling voortzetten tegen een Amerikaanse dollar, die wordt ondersteund door de verwachting dat de Amerikaanse Federal Reserve de rentetarieven verder zal verhogen.

De Bloomberg Dollar Spot Index is sinds eind januari ongeveer 6 procent gestegen, terwijl de Braziliaanse real in dezelfde periode rond 15 procent procent is gedaald. De Argentijnse peso kelderde 25 procent in waarde, de lira in Turkije zakte 18 procent en de Zuid-Afrikaanse rand is 10 procent minder waard.

Sommige van de grootste banken van Wall Street, waaronder Goldman Sachs en Morgan Stanley, verwachten meer pijn voor Argentinië. Volgens Goldman zal de peso nog eens 13 procent dalen voor het einde van het jaar. Zelfs de optimistische investeerder Mark Mobius zei eind mei dat de situatie nog erger wordt voor de opkomende markten.

Braziliaanse real

De Europese bedrijven die het meest blootgesteld zijn aan de Braziliaanse real zijn die van de Franse maaltijdvoucher-groep Edenred. Het bedrijf haalt 42 procent van de groepsomzet uit Latijns-Amerika en een groot deel daarvan komt uit Brazilië.

De Franse supermarktoperators Casino Guichard-Perrachon en Carrefour hebben ook een aanzienlijke blootstelling aan Latijns-Amerika, waarbij Casino ongeveer 45 procent van de omzet in Zuid-Amerika behaalt en Carrefour ongeveer 17 procent van de omzet uit Brazilië genereerde.

Spaanse bedrijven zijn ook zwaar blootgesteld aan de real. Brazilië is de grootste markt voor Banco Santander. Telecomconcern Telefonica realiseert 62 procent van de omzet in Latijns-Amerika en verzekeraar Mapfre haalt 40 procent van de omzet uit de regio.

Anheuser-Busch InBev, 's werelds grootste bierbrouwer, realiseerde in 2017 ongeveer 40 procent van de omzet in Latijns-Amerikaanse valuta en Brazilië is naast de VS de grootste markt van het concern.

Argentijnse peso

De Spaanse banken Santander en Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (BBVA) zijn beide prominent aanwezig in Argentinië. Codere, een Spaanse exploitant van bingozalen en casino's, verdiende in 2017 meer dan een derde van zijn omzet in Argentinië. Telefonica heeft ook een aanzienlijke blootstelling aan de Argentijnse telecommarkt.

Distribuidora Internacional de Alimentacion, een Spaanse voedingsdistributeur, realiseerde in 2017 ongeveer 16 procent van de omzet in Argentinië. Ook het Spaanse beveiligingsbedrijf Prosegur Compania de Seguridad is sterk aanwezig in het land.

Zuid-Afrikaanse rand

Vodafone Group bezit 65 procent van Vodacom Group, het grootste mobiele telefoonbedrijf van Afrika. Een aantal in Londen genoteerde mijnbouwbedrijven hebben ook grote activiteiten in Zuid-Afrika, waaronder Anglo American en Glencore.

Barclays heeft een belang van 16 procent in Barclays Africa Group, de op twee na grootste bank van Zuid-Afrika. Andere bedrijven die zijn blootgesteld aan Zuid-Afrika zijn Old Mutual, Steinhoff International Holdings, Mediclinic International, Mondi en Aggreko.

Turkse lira

De Spaanse bank BBVA heeft een aanzienlijk belang in Turkiye Garanti Bankasi en de Italiaanse autofabrikant Fiat Chrysler heeft een joint-venture met Tofas Turk Otomobil Fabrika. De Turkse kredietverstrekker Yapi Kredi Bankasi wordt gecontroleerd door UniCredit en Koc Holding. Andere bedrijven die volgens Bloomberg aan Turkije zijn blootgesteld zijn; Befesa, GVC Holdings, OMV, Vicat en Klepierre.