Een beleggingsstrategie voor elke leeftijd

Het grootste voordeel van beleggers is namelijk tijd: hoe jonger je begint, hoe meer tijd je hebt om je eerste euro's te laten groeien en te herinvesteren.

Maar hoe beleggers investeren hangt sterk af van hun leeftijd. De portefeuilles zullen er dan ook aanzienlijk anders uitzien afhankelijk van in welke levensfase ze zitten.

Beleggingssite The Balance zet op rij een welke beleggingen het beste passen bij elke leeftijdscategorie.

Dertigers: start offensief

Beleggers die 30 jaar zijn, hebben naar verwachting 30 jaar of meer de tijd om te profiteren van de aandelenmarkten voordat ze met pensioen gaan. Tijdelijke dalingen in de aandelenkoersen zullen deze beleggers niet veel schaden, omdat ze nog jaren hebben om eventuele verliezen terug te verdienen.

Dus als je zenuwen de volatiliteit van de aandelenprijzen aankunnen, is dit het moment om offensief te beleggen.

Dertigers kunnen dan ook het best overwegend beleggen in aandelen en een klein deel in obligaties. Op de lange termijn doen aandelenbeleggingen het veel beter dan obligaties en spaarrekeningen.

Van 1928 tot en met 2016 is de S&P 500-index gemiddeld 9,5 procent gestegen per jaar, een 10-jaars staatsobligatie leverde 4,9 procent per jaar op en een spaarrekening gemiddeld 3,4 procent per jaar.

Dus hoewel obligaties stabieler zijn, zijn aandelen noodzakelijk om je geld op de lange termijn te vermenigvuldigen.

Dertigers die relatief risicotolerant zijn, zouden dan ook 70 procent tot 85 procent moeten beleggen in aandelenfondsen en de rest in obligatie- en spaarrekeningen.

Beleggers kunnen ook een zorgeheten targetfonds: een beleggingsfonds met een doeldatum, dat offensief begint, maar automatisch defensiever gaat beleggen naarmate de einddatum in zicht komt.

Onroerend goed

Investeren in een huis is ook een optie, als je denkt er minstens vijf jaar te blijven wonen. Je kunt ook overwegen om te beleggen in een huurwoning of een vastgoedfonds.

Verder kun je als dertiger investeren in jezelf, door je vaardigheden te vergroten. Dertigers die hun salaris weten te verhogen, hebben nog tientallen jaren om dit geld vervolgens voor zich aan het werk te zetten.

Veertigers: meer obligaties

Voor veertigers die te laat met beleggen zijn begonnen is het de hoogste tijd om een aantal levensstijlafwegingen te maken. Ze zullen extra moeten sparen en hun beleggingen moeten opschroeven om zich voor te bereiden op hun pensioen. Als je nog geen pensioenplan hebt, zal je nu toch echt moeten beginnen.

Veertigers zullen iets meer moeten leunen op obligaties dan dertigers, hoewel de verhouding tussen aandelen- en obligatiebeleggingen kan variëren, afhankelijk van het risico dat je wil en kan nemen.

De conservatieve, risicomijdende belegger kan het beste kiezen voor een verhouding van 60 procent aandelen en 40 procent obligaties. Bij de meer offensieve veertigjarige belegger past een verhouding van 70 procent tot 80 procent in aandelen. Maar vergeet niet: hoe meer aandelen je bezit, hoe volatieler en risicovoller je beleggingsportefeuille wordt.

Zorg er dan ook voor dat je breed gespreide internationale aandelenfondsen en vastgoedbeleggingen opneemt in je beleggingsmix. En maak gebruik van relatief goedkope indexfondsen, zodat de kosten in toom blijven.

Vijftigers: risico's terugbrengen

Voor vijftigers is het tijd om hun toekomstige doelen te onderzoeken en hun huidige en gewenste toekomstige levensstijl te verkennen. Bekijk op basis van je huidige en toekomstige inkomsten of je op koers ligt voor je pensioen.

Is dit het geval, dan kun je de blootstelling aan aandelen wat terugdraaien en het percentage obligaties en contanten verhogen.

Beleggers die achterlopen bij hun pensioenplannen kunnen inzetten op een verlaging van de kosten en elke maand iets meer opzij leggen om te beleggen. Voor de gemiddelde vijftigjarige belegger is 50 procent in aandelen en 50 procent obligaties een goede mix.

Bekijk ook: Buffett: Beleg op deze manier, dan kan het niet missen