Zes tips om je te beschermen tegen de volgende beurscrash

Het standaardadvies van financieel adviseurs is: maak een beleggingsplan en houd je eraan. Let op de lange termijn en negeer de dagelijkse schommelingen. Dat is een goed advies. Maar wat als je meer wilt doen dan alleen de volgende berenmarkt overleven? Sam Dogen van de Financial Samurai blog geeft een aantal tips.

"Realistisch gezien is mijn doelscenario tijdens een recessie om vlak te blijven. Maar mijn optimistische scenario is om veel geld te verdienen terwijl de wereld instort", aldus Dogen. Hier zijn enkele van zijn tips om precies dat te bereiken:

Mentale voorbereiding

Om de diepe verliezen te voorkomen, moeten risicodragende activa verkocht worden naarmate we dieper in de 'opwaartse-cyclus' stappen. En daarmee moet je mentaal voorbereid zijn om de intense "FOMO" (=Fear Of Missing Out, of angst om de boot te missen) te overwinnen.

Beleggers die ooit Amazon hebben verkocht, op welk niveau dan ook, kennen het gevoel. "Het missen van winst is de enige manier om geen geld te verliezen", aldus Dogen.

Wees neutraal

Een recessie vóór het einde van 2020 is een waarschijnlijk scenario, waarschuwt Dogen, dus overweeg om op zijn minst enigszins liquide te worden voordat het zover is.

"Vergeet niet dat zelfs als je overstapt naar 100 procent cash, je nog steeds elk jaar een gegarandeerde 3 procent op uw geld maakt op basis van de risicovrije rente van vandaag", schreef hij verwijzend naar de Amerikaanse rente. "Dat lijkt misschien niet zo veel, maar als dubbelcijferige koersdalingen het alternatief zijn, is het een relatieve meevaller."

Ga short

Als je veel geld wilt verdienen tijdens een recessie, zul je meer risico moeten nemen. Een van de gemakkelijkste manieren om dit te bereiken is om ETF's te kopen die profiteren van marktdalingen. Die zijn minder risicovol dan individuele bedrijven proberen te identificeren en daar shortposities op in te nemen.

Ga long in volatiliteit

We hebben gezien wat de VIX, de angstbarometer van de markt, een portfolio kan aandoen. Eerder dit jaar, toen de sluimerende aandelenmarkt wakker werd en de volatiliteit terugkeerde, verdubbelde de VXX Volatility ETF, terwijl de S&P 500-index 10 procent verloor.

Als gevolg van de structuur van de investering, is de VXX een verliezende gok op lange termijn, maar als kortetermijnafdekking of een snelle manier om winst te pakken, kan het nuttig zijn.

Amerikaanse staatsobligaties

"Wanneer de wereld instort, hebben beleggers de neiging om de veiligheid van de Amerikaanse staatsobligaties op te zoeken", aldus Dogen. Beleggers kunnen dit volgens hem doen door de iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF en de iShares 20+ Year Treasury Bond ETF te kopen.

Koop goud

Het kopen van goud in sombere tijden is volgens Dogen een vrij voor de hand liggende keuze. "Goud is een imperfecte afdekking, maar het heeft een geschiedenis van mooie stijgingen tijdens recessies." Een van de meest populaire manieren voor de gemiddelde belegger om blootstelling te verkrijgen aan het edelmetaal is om de SPDR Gold Shares ETF te kopen.

Investeer in jezelf

Het laatste advies van Dogen luidt: investeer in jezelf. "De mensen die hun baan niet verliezen in een recessie zijn degenen die te waardevol zijn voor hun bedrijf. Bouw daarom voldoende vaardigheden, klantrelaties en interne goodwill op."