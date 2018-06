Deze aandelen zijn immuun voor een economische neergang

Geopolitieke spanningen, handelsconflicten en een oplopende rente... Er pakken zich donkere wolken samen boven de financiële markten. Bovendien zit de economie inmiddels al zo lang in de lift, dat veel beleggers zich afvragen hoe lang het nog goed kan blijven gaan.

Een slimme manier om bescherming in te bouwen in uw beleggingsportefeuille is door aandelen te kopen van bedrijven die in alle marktomstandigheden goed overeind blijven.

Low volatility-aandelen

De keuze valt dan al snel op low volatility-aandelen, zegt Loege Schilder, mede-oprichter van Care IS Vermogensbeheer. Dit zijn aandelen die minder beweeglijk zijn en waarvan de koers in een relatief smalle range beweegt. In een stijgende markt zullen de koersen vaak minder oplopen, maar in een dalende markt ook minder fors onderuit gaan.

"Dat laatste komt omdat de business van het bedrijf minder gevoelig is voor economische tegenslag. Denk bijvoorbeeld aan bedrijven die producten maken die in alle marktomstandigheden noodzakelijk zijn."

Tandpasta en pleisters

Hij noemt als voorbeeld het Amerikaanse bedrijf Johnson & Johnson, dat basisproducten voor de gezondheidszorg maakt, zoals pleisters, tampons, gezichtscrème en contactlenzen. "Dat zijn producten die consumenten altijd nodig hebben, ook bij economische tegenwind."

Concurrent Procter & Gamble, fabrikant van basisproducten als tandpasta, shampoo, luiers, maandverband en wasmiddelen, valt eveneens in deze categorie. Maar dat geldt bijvoorbeeld ook voor levensmiddelenbedrijven, zoals Nestlé, Pepsico en Unilever.

Verder kunt u bijvoorbeeld denken aan energiebedrijven, zoals Nuon en Iberdrola. "Dat zijn heel stabiele ondernemingen. De kachel blijft immers altijd branden en we hebben altijd elektriciteit nodig; ook als er een economische crisis is", zegt Schilder.

Om die reden kunnen ook telecombedrijven onder low volatility-aandelen worden geschaard. "We blijven altijd bellen, ongeacht de economische omstandigheden. Dat is een basisvoorziening."

McDonald's

Een ander bedrijf dat het onder elk economisch gesternte goed blijft doen is McDonald's. "Als het slecht gaat met de economie, krijgt McDonald's meer aanloop van rijkere klanten, die zich geen duur restaurant meer kunnen veroorloven", licht Schilder toe. "Maar gaat het opwaarts, dan groeit het aantal minder vermogende klanten, omdat zij zich eindelijk een Big Mac kunnen veroorloven."

Tikkeltje saai

Een kenmerk van low volatility-aandelen is dat ze wel een beetje saai zijn. "Ze gaan meestal niet heel hard omhoog en zijn een stuk minder sexy dan glamourstocks, zoals techaandelen, biotech en bedrijven die zich bezighouden met de internet of things", zegt Schilder.

Daarom worden low volatility-aandelen vaak tegen een korting verhandeld. Dit in tegenstelling tot glamourstocks, waar beleggers juist bereid zijn er een hogere koers-winstverhouding voor te betalen. "Dat zijn aandelen die hard kunnen bewegen en waarmee beleggers hopen een klapper te kunnen maken", legt Schilder uit.

Tegenover die saaiheid staat wel dat low volatility-aandelen meestal vrij goed blijven liggen als aandeelhouders in paniek hun stukken verkopen, zoals destijds na het referendum over de Brexit.

Pas op bij rentestijging

Toch zijn deze aandelen niet geheel gespeend van risico, waarschuwt Schilder. "Als de rente stijgt, is de kans wel groot dat ze worden afgestraft."

De reden hiervoor is dat low volatility-aandelen vooral in trek zijn bij defensieve beleggers, die vanwege de lage rente uit obligaties zijn gestapt en op zoek zijn gegaan naar alternatieve beleggingen om rendement te maken. "De keuze viel toen op minder risicovolle aandelen, zoals low volatility-aandelen. Maar als de rente omhoog gaat, is de kans groot dat deze beleggers weer terugkeren naar obligaties."

Kwaliteitsaandelen

Een andere strategie om uw portefeuille tegen een neergang te beschermen is kiezen voor kwaliteitsaandelen. Dat zijn aandelen van bedrijven met een hoge winstmarge, een stabiele omzet- en winstontwikkeling, sterke buffers en lage schulden. "Als het economisch tij tegenzit, zijn zij nog steeds winstgevend, omdat ze tegen een stootje kunnen. Ook tegen een rentestijging zijn ze goed bestand, omdat ze geen schulden hebben", aldus Schilder.

Er is soms enige overlap met low volatility-aandelen, erkent hij. Zo valt een bedrijf als Johnson & Johnson hier ook onder. Maar u moet bijvoorbeeld ook denken aan bedrijven als Apple en Microsoft, de Zwitserse farmaceut Roche of de Amerikaanse oliegigant Exxon Mobil.

Indextrackers

De meest eenvoudige manier om te beleggen in low volatility- of kwaliteitsaandelen is door te kiezen voor indextrackers, zoals iShares Edge MSCI World Minimum Volatility en iShares Edge MSCI World Quality Factor. Maar u kunt natuurlijk ook zelf aandelen selecteren, al mist u dan wel de spreiding die een beleggingsfonds kenmerkt.