Goldman Sachs: Zoek dekking bij bedrijven met sterke balansen

Dat meldt Cnbc op basis van een rapport van hoofdstrateeg David Kostin van Goldman Sachs.

"Sterke balansaandelen presteerden historisch gezien beter dan zwakke balansvoorraden in omgevingen met een toenemend niveau van schuldfinanciering", aldus Kostin. "We verwachten dat de financiële omstandigheden zich zullen blijven verkrappen van de zeer soepele niveaus. We adviseren beleggers om sterke balansaandelen aan te houden gezien de achtergrond van een record aan bedrijfsschulden en een verkrappingsbeleid van de Fed."

Home Depot en Nvidia

Onder de aandelen met de beste balansen bevindt zich de doe-het-zelf-winkel Home Depot en chipmaker Nvidia. Kostin verwacht dat de outperformance die beide bedrijven tot dusver dit jaar hebben laten zien waarschijnlijk zal aanhouden. Sinds januari is de koers van Home Depot met 5,4 procent gestegen, terwijl Nvidia 35 procent meer waard is geworden. De brede S&P 500 is tot nu toe met 4,6 procent gestegen.

Stijgende rentetarieven

Dat bedrijven als Adobe en Costco mogelijk beter presteren, is deels te danken aan hun vermogen om de stijgende rentetarieven te weerstaan. De financieringskosten zijn de afgelopen twaalf maanden gestegen nu de Federal Reserve zijn omvangrijke opkoopprogramma, dat oorspronkelijk werd geïntroduceerd om de economie te ondersteunen tijdens de financiële crisis, terugdraait.

In de tussentijd is de nettoschuld ten opzichte van de winst voor rentelasten, belastingen en afschrijvingen (EBITDA), voor de gemiddelde S&P 500-onderneming gestegen tot een recordniveau. Dat is een maatstaf voor de mate van schuldfinanciering die Goldman gebruikt.

Het rendement op 10-jarige Amerikaanse staatsleningen is in minder dan een jaar gestegen met ongeveer 100 basispunten naar 3 procent. De tienjaarsrente is belangrijk, omdat het een maatstaf is voor de hypotheekrente en andere financiële instrumenten.

De Fed zal naar verwachting vanavond het belangrijkste rentetarief met wederom 25 basispunten verhogen, als volgende stap naar een normalisering van het monetaire beleid. De economen van Goldman Sachs zijn van mening dat Fed-voorzitter Jerome Powell nog voor het einde van het jaar de rente nog drie keer zal verhogen.

Sterke balansen

"In tegenstelling tot het verleden zijn veel van de bedrijven met de sterkste balansen vandaag de dag ook de bedrijven met de sterkste groei", verklaarde Kostin. "In ons basisscenario zal een gezonde economie de Fed ertoe brengen om de financiële omstandigheden aan te scherpen en de rentekosten op te trekken."

Als de economische groei vertraagt, zullen de huidige gezonde rentedekkingsratio's volgens de Goldman-strateeg echter verzwakken, terwijl de winsten dalen. Beide situaties zullen volgens hem in het voordeel zijn van bedrijven met sterke balansen.