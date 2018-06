Beleggers zetten zich schrap

Dat meldt Bloomberg. Na de mislukte G7-top afgelopen weekeinde in Canada verschuift de aandacht van beleggers naar de topontmoeting tussen de Amerikaanse president Donald Trump en de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un. De twee leiders ontmoeten elkaar voor het eerst op dinsdag in Singapore.

Trump voorspelde vorige week nog groot succes en zei dat het mogelijk is dat hij een overeenkomst met Kim kon tekenen om de Koreaanse oorlog formeel te beëindigen. In de afgelopen dagen liet Trump zich wat voorzichtiger uit over de uitkomsten van de ontmoeting.

Noord-Korea en inflatie VS

Naast de ontmoeting tussen Trump en Kim Jong-un komt dinsdag ook het maandelijkse inflatiecijfer uit in de Verenigde Staten. De inflatie is een belangrijke graadmeter over hoe 'heet' de Amerikaanse economie aan het worden is en wat de Federal Reserve gaat doen met de rente.

Brexit

De Britse premier Theresa May keert dinsdag terug met de Brexit-wetgeving naar het Lager Huis, nadat haar voorstellen in het Hogerhuis vijftien keer werden gewijzigd. Na twee dagen van debatten en stemmingen op dinsdag en woensdag moet duidelijk worden welke stem het parlement krijgt in de definitieve Brexit-deal en of Groot-Brittannië toch moet proberen in de douane-unie te blijven.

Rentebesluit Federal Reserve

Op woensdag zal de Amerikaanse Federal Reserve naar verwachting voor de tweede keer dit jaar de rente verhogen. Fed-voorzitter Jerome Powell houdt na afloop van de beleidsvergadering een persconferentie en de Fed zal ook nieuwe prognoses publiceren die zouden kunnen laten zien dat de centrale bank dit jaar de rente mogelijk vier keer zal verhogingen, in plaats van de drie rentestappen die ze in maart hadden aangegeven.

In het Verenigd Koninkrijk zullen de inflatiegegevens van de Bank of England op woensdag helpen bepalen of de rentetarieven in het VK moeten worden verhoogd.

Europese Centrale Bank

Op donderdag staan de schijnwerpers gericht op de Europese Centrale Bank (ECB), die na afloop van de beleidsvergadering mogelijk zal laten doorschemeren wanneer het obligatie-inkoopprogramma zal aflopen. Ongeveer een derde van de door Bloomberg ondervraagde economen voorspelt dat ECB-president Mario Draghi donderdag een einddatum voor de aankopen zal geven, terwijl 46 procent verwacht dat hij tot juli zal wachten om details te onthullen.

De Russische president Vladimir Poetin en Mohammed bin Salman, de machtige Saoedische kroonprins, ontmoeten elkaar donderdag bij de openingswedstrijd van het WK-voetbal. De ontmoeting zou de mondiale oliemarkt kunnen beïnvloeden, aangezien het een week vóór een cruciale OPEC-bijeenkomst in Wenen komt, zodat de twee leiders op het laatste moment de kans krijgen een mogelijke stijging van de olieproductie te bespreken.

Bank of Japan

Aan het einde van de week vergadert de Bank of Japan (BoJ) over het beleid. De Japanse centrale bankiers zullen naar verwachting het monetaire beleid ongewijzigd laten. De BoJ koopt nog steeds grote hoeveelheden Japanse staatsobligaties op en zal blijven doen aangezien de inflatie nog steeds ver verwijderd is van de doelstelling van 2 procent en de krimp van de economie in het eerste kwartaal.

Vrijdag 15 juni is ook de deadline voor de VS om de definitieve lijst met Chinese producten te publiceren waarop het importtarieven van in totaal 50 miljard dollar wil heffen, die kort daarna kunnen worden opgelegd. Ook zal de Russische centrale bank vrijdag naar verwachting het rentetarief ongewijzigd laten op 7,25 procent, hoewel er wel een kleine kans is op een verlaging.