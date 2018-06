Binnen drie jaar recessie en extreem populisme

Dat stelt Pimco in de Secular Outlook, waarin de beleggingsexperts van de vermogensbeheerder de verwachtingen voor de komende drie tot vijf jaar bespreken.

Enkele opmerkelijke punten uit het rapport zijn dat de Amerikaanse economie waarschijnlijk in een recessie komt in de komende drie tot vijf jaar, en andere delen van de wereld hier niet immuun voor zijn.

Moeilijker klimaat

Kijkend naar de komende jaren gaat Pimco er niet van uit dat de periode van na de crisis van 2008 zich voortzet. "We bereiden ons voor op een moeilijker klimaat en proberen ons zodanig te positioneren dat we proactief kunnen handelen wanneer zich onaangename verrassingen voordoen."

Uiteraard is het mogelijk dat de ontwikkelingen de komende jaren meevallen. Toch kan het volgens de experts dan evengoed lastig worden, met hoge waarderingen en een hele reeks potentiële valkuilen en incidenten, waardoor er weinig speelruimte zal zijn. Het huidige herstel heeft geleid tot een verschuiving richting minder ondersteuning door centrale banken en in sommige gevallen zelfs verkrapping, aangevoerd door de VS.

Minder voorspelbare en misschien minder marktvriendelijke centrale banken zouden in de loop der tijd voor meer volatiliteit kunnen zorgen. Toenemende inflatiedruk na decennia van matige loonontwikkeling zouden alleen maar voor meer complexiteit zorgen.

Recessie

De voorziene recessie wordt waarschijnlijk niet diep, maar zal wel lang duren en risicovol zijn. Een recessie leidt volgens Pimco mogelijk ook tot extremere vormen van populisme, met bijvoorbeeld een radicale herverdeling van rijk naar arm, agressiever protectionisme, onteigening van bedrijven of zelfs nationalisering van hele sectoren, en ondermijning van de onafhankelijkheid van centrale banken.

Overigens is het ook mogelijk, zo niet zelfs waarschijnlijk, dat een recessie gunstig is voor de economie als verstandig herverdelingsbeleid de reële inkomens ondersteunt en er voor scholing en banen wordt gezorgd voor wie achterop is geraakt door de digitalisering en de globalisering.

Handelsspanningen

Hoewel het niet het basisscenario is van Pimco, zien de experts een reële mogelijkheid dat de huidige schermutselingen op handelsgebied tussen de VS en een groot deel van de rest van de wereld ontaarden in een totale handelsoorlog, waardoor het consumenten- en bedrijfsvertrouwen een klap zouden krijgen.