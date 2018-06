'S&P kan dit jaar nog naar 3.200 punten'

Dwyer verhoogde volgens MarketWatch zijn taxatie van de operationele winst per aandeel van S&P 500, waardoor hij zijn doelstelling voor 2018 voor de benchmark opschroefde van 3.100 naar 3.200 punten. Dat is een van de meest optimistische voorspellingen op Wall Street.

17 procent stijging

In een rapport trok Dwyer zijn winstverwachting voor dit jaar op van een winst per aandeel van 155 dollar naar 160 dollar. Op basis van een koers-winstverhouding van 20 komt hij daarmee uit op een koersdoel van 3.200 punten voor de S&P 500.

Dat zou een stijging betekenen van 17 procent ten opzichte van het huidige niveau en meer dan 11 procent hoger zijn dan het record van 2.872,87 punten op 26 januari.

Voor 2019 hanteert de rasoptimist een koersdoel van 3.360 punten, gebaseerd op de verwachting van een nominale groei van 5 procent voor het operationele resultaat, wat leidt tot een winst per aandeel van 168 dollar.

Toon gezet

De volatiliteit in de eerste helft van het jaar, waaronder een duik in februari van meer dan 10 procent voor de S&P 500 en de Dow-Jonesindex, heeft de markt volgens Dwyer klaargestoomd voor de volgende opwaartse fase.

De markt correleert volgens hem het meest direct met de richting van de winst per aandeel. En met de verwachting dat de winst per aandeel in 2018 meer dan 20 procent zal groeien en in 2019 blijft groeien, is de toon gezet.

Winst per aandeel als aanjager van de markten

Het vertrouwen van Dwyer in de winst per aandeel als aanjager van de markten komt voort uit het feit dat de winst per aandeel evolueert met de richting van de economie, en hoewel de wereldwijde groei vertraagt, tonen recente gegevens aan dat het beeld in de VS zeer positief blijft.

Een bepalende factor voor de economie is de beschikbaarheid van krediet, die wordt aangedreven door het verloop van de rentecurve. Dwyer verwacht dat de Federal Reserve deze maand de rente met 25 basispunten zal verhogen, maar denkt dat de centrale bank 'zeer terughoudend' zal zijn om de rente te agressief op te schroeven uit angst voor een inverse rentecurve, waarbij het rendement van korter lopende leningen hoger is dan de yield van langer lopende leningen.

Volatiliteit als koopmogelijkheid

Dwyer verwacht ook dat de kerninflatie laag blijft, wat zal helpen om de Fed in toom te houden. De komende maanden op de beurs zullen volgens hem niet probleemloos zijn, waarbij geopolitieke spanningen en de tussentijdse verkiezingen in de VS waarschijnlijk zullen zorgen voor volatiele omstandigheden. Maar deze omstandigheden moeten volgens de strateeg als koopmogelijkheden worden gezien.

"Gedurende deze cyclus voelt elke correctie alsof de fundamentele en tactische achtergrond in gevaar is, om uiteindelijk te beseffen dat de positieve invloeden die onze stelling aandrijven, nog steeds bestaan", aldus Dwyer.