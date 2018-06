Dimon en Buffett: stop met kwartaalprognoses

Veel ceo's die meedoen aan de gangbare praktijk om een vooruitblik te geven op de cijfers voor de komende maanden, voelen vaak een druk om die kwartaalvoorspellingen ook daadwerkelijk te realiseren.

Langetermijn-investeringen blijven achterwege

Het resultaat is dat bedrijven vaak stoppen met investeren in technologie, personeel en onderzoek en ontwikkeling: juist de zaken die de toekomstige groei van bedrijven kunnen verbeteren, zo schrijven Buffett en Dimon.



De prognoses leiden volgens hen vaak tot een ongezonde focus op kortetermijnwinsten, ten koste van de langetermijnstrategie, groei en duurzaamheid. "We moedigen alle beursgenoteerde bedrijven dan ook aan om af te stappen van het verstrekken van driemaandelijkse winstprognoses."



Dimon is behalve topbankier ook voorzitter van de Business Roundtable, een vereniging van bijna 200 bestuursvoorzitters die ook de pogingen ondersteunen om het zogenaamde kortetermijndenken te elimineren.

Belonen of afstraffen

Analisten houden rekening met de door bedrijven afgegeven prognoses bij het doen van beleggingsaanbevelingen en het vaststellen van koersdoelen voor aandelen. Wanneer de werkelijke winstresultaten officieel worden gerapporteerd, worden bedrijven die de verwachtingen overtreffen vaak beloond met een stijging van de aandelenkoers. Bedrijven die niet aan marktverwachtingen voldoen worden daarentegen vaak afgestraft.



Voorstanders van deze praktijk zeggen dat het leidt tot een betere communicatie met beleggers en uiteindelijk tot minder heftige schommelingen in de aandelenkoersen.

Maar volgens Buffett gaat er juist een perverse prikkel vanuit. De huidige praktijk zorgt ervoor dat ceo's slechte beslissingen nemen om ervoor te zorgen dat het bedrijf de prognoses overtreft. "Als bedrijven te veel gericht zijn op de cijfers, doen ze een heleboel dingen die in strijd zijn met de langetermijnbelangen van het bedrijf", aldus Buffett.

Ontmoediging beursintroducties

Het duo wijst er ook op dat de sterke druk om elk kwartaal aan de verwachtingen te voldoen een van de oorzaken is van de daling van het aantal beursgenoteerde bedrijven in de Verenigde Staten in de afgelopen twintig jaar. "De kortetermijnfocus van de markten ontmoedigt bedrijven met een langetermijnperspectief om naar de beurs te gaan, waardoor de economie van innovatie en kansen wordt beroofd."

Dat is vooral slecht nieuws voor pensioenfondsen, die erg gericht zijn op de langere termijn. Maar natuurlijk ook voor beleggers met een langere beleggingshorizon.



Buffett en Dimon gaven wel toe dat het verminderen of elimineren van de kwartaalprognoses niet alle prestatiedruk op korte termijn zal elimineren. "Maar het zou een stap in de goede richting zijn."