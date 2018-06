'Markt heeft productieverhoging OPEC juist nodig'

Dat is de boodschap van Jeff Currie, hoofd grondstoffenstrateeg bij Goldman Sachs, meldt MarketWatch. Currie gaat zelfs zover dat de oliemarkt en de wereldeconomie volgens hem in grote problemen kunnen komen als de OPEC en andere olieproducerende landen hun productie niet verhogen.

Pessimisme

"Iedereen is pessimistisch over de recente aankondiging van een productieverhoging van een miljoen vaten per dag, maar de markt heeft het nodig. Het is zelfs noodzakelijk, want anders rijdt de bus van de klif af", aldus Currie.

De olieprijzen doken eind mei omlaag nadat persbureau Reuters meldde dat de Organisatie van de Olie-exporterende Landen (OPEC) en een groep niet-leden onder leiding van Rusland overwegen de productie met een miljoen vaten per dag te verhogen om de verloren productie uit Venezuela en Iran goed te maken.

Het nieuws kwam als een schok voor de markt omdat het in tegenspraak was met de speculatie dat de producenten vast zouden houden aan hun eerder overeengekomen afspraken om de productie tot minstens het einde van 2018 te verminderen.

Politieke crisis Venezuela

Maar door de politieke crisis in Venezuela en een aanzienlijke beperking van de olie-export van het land, is het wereldwijde aanbod sneller gedaald dan verwacht en is het aanbodlek nu een tekort aan het worden. Voeg daarbij de vrees dat de Iraanse export zal dalen als gevolg van nieuwe Amerikaanse sancties en olie-experts zien een markt die worstelt met een olietekort in plaats van een overaanbod.

Currie zei dat de markt momenteel een tekort van een miljoen vaten per dag ondervindt, dat moet worden aangevuld om een recessie te voorkomen. "Er moet iets gebeuren - ofwel je krijgt veel hogere prijzen, dat is inflatoir, of meer aanbod en de OPEC is de enige met reservecapaciteit, of je krijgt een recessie." Currie benadrukte wel dat hij geen recessie voorziet, maar hij noemt het wel iets om in gedachten te houden.

De kloof tussen vraag en aanbod is ook opgemerkt door de Amerikaanse overheid. In een ongewone stap heeft de Amerikaanse regering naar verluidt de OPEC-baas Saoedi-Arabië en andere leden van het kartel gevraagd hun oliestroom met ongeveer een miljoen vaten per dag te verhogen om de stijgende olieprijzen te beheersen. President Donald Trump klaagde in april al in het openbaar over de hoge olieprijzen door het OPEC-beleid.

De verwachting dat oliekartel OPEC tijdens de vergadering van 22 en 23 juni een productieverhoging zal aankondigen, heeft onlangs de olieprijzen doen dalen. Brentolie is in twee weken tijd gezakt van 80 dollar per vat naar zo'n 75 dollar. Terwijl de prijs van Amerikaanse ruwe olie is gedaald van 72 dollar naar 65 dollar per vat.

Optimistische visie

De recente terugval heeft Currie's optimistische kijk op de olieprijs niet veranderd. Hij baseerde zijn optimistische visie op de toename van de vraag en de fase van de economische cyclus.

"Het is het niveau van de vraag dat ertoe doet en niet de mate van groei. De vraag naar olie is 100 miljoen vaten per dag en het aanbod worstelt om bij te blijven. Dat is de reden waarom grondstoffen en olie het beter doen aan het einde van de businesscyclus, omdat het vraagniveau zo hoog wordt. Ook denken we dat de Chinese vraag een stuk hoger ligt dan iedereen denkt", verklaarde Currie.