Deze tekenen wijzen op een bodem voor bitcoin

Dat zegt Rob Sluymer, technisch analist bij Fundstrat Global Advisors, tegen MarketWatch.

Positieve ontwikkeling

"Hoewel het voorbarig is om te concluderen dat de correctie voorbij is, was er deze week een positieve technische ontwikkeling die suggereert dat de eerste fase van een drietrapsbodemproces in ontwikkeling is", verklaarde Sluymer.

Volgens de technisch analist zijn de drie stadia van een dieptepunt: een vertraging van de neerwaartse trend, een beweging terug boven de downtrend en vervolgens een omkering van de werkelijke downtrend. Aangezien bitcoin beweegt in de nauwste bandbreedte van het jaar, lijkt de eerste fase te zijn begonnen.

Bovendien houdt bitcoin het steunniveau van boven de 7000 dollar en is de kortetermijnindicator van het 15-daags voortschrijdend gemiddelde een goede proxy-indicator van trends, aldus Sluymer, die eraan toevoegt dat de momentumindicatoren in mei zijn overgestapt van 'overkocht' naar 'oververkocht'.

Sluymer verwacht dat bitcoin in de komende dagen een opwaartse poging zal doen om het 15-daags voortschrijdend gemiddelde te testen, dat volgens hem 'negatief blijft'. Een voortschrijdend gemiddelde is een populaire technische indicator om prijstrends over een specifieke periode te analyseren.

Bitcoin naar 25.000 dollar

Sluymers collega, Tom Lee, is een van de grootste bitcoin-stieren en heeft een prijsdoel voor het jaareinde van 25.000 dollar voor 's werelds grootste digitale valuta. Hoewel bitcoin volgens Sluymer de bodem nog niet heeft bereikt, ziet hij wel degelijk bewijs dat degenen die speculeren op een verdere koersdaling wat winst zouden moeten nemen. "Wij adviseren tactische investeerders en handelaars om hun shortposities in bitcoin te verkleinen en gefaseerd te beginnen met het nemen van longposities", aldus Sluymer.

