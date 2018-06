Vijf kansen in de e-commerce sector

Zacks.com zet behalve Amazon daarom nog vier bedrijven in the spotlights.

Amazon

Dit bedrijf, waarvan de CTO recent nog op de IEX Beleggersdag was, domineert het e-commerce domein met zijn agressieve retailstrategie. Steeds meer verkopers binden zich aan Amazon en het sterke distributienetwerk, de strategische overnames en partnerships verstevigen de marktpositie ondanks toenemende concurrentie. Voorbeelden daarvan zijn de overname van Whole Foods en het partnership met de Franse grootgrutter Monoprix.

Het bedrijf werkt hard aan een wereldwijde expansie, waaronder in India. Volgens marktonderzoekbureau Forrester onder 2000 respondenten shopt 80 procent bij Amazon India, terwijl 65 procent de voorkeur geeft aan Flipkart, de grootste concurrent van Amazon in India.

Groupon

Nummer twee op de lijst is kortingsaanbieder Groupon. Deze partij profiteert van partnerships met Grubhub, ParkWhiz en Comcast. Daarnaast vergroten de verbintenissen met Gold Star, Expedia, Live Nation, Viator and Fanxchange de penetratie in de markt. De winstgroei voor het huidige jaar wordt vastgepind op 109 procent.

Expedia

De volgende op de lijst is online reisorganisatie Expedia. Groei bij de meeste segmenten, namelijk HomeAway, Core OTA, Brand Expedia, Hotels.com, Expedia Partner Solutions en Egencia, zorgt voor een groei in boekingen en overnachtingen. De wereldwijd uitbreidende portefeuille van accommodaties en het kunnen aanbieden van kortingen in hotelketens versterken de positie van Expedia in veel regio’s. Recent werd American International Group aangewezen als partner in het voorzien van reisverzekeringen.

TripAdvisor

Dan beoordelingswebsite TripAdvisor, waar mensen hun ervaringen kunnen delen over bijvoorbeeld steden, restaurants en bezienswaardigheden. Tripadvisor profiteert van de internationale groei in restaurantreserveringen. Het bedrijf is sterk gefocust op Meta search, waarmee een zoekopdracht door meerdere zoekmachines uitgevoerd kan worden (Google, Bing, Yahoo), Instant Booking en mobiele producten. Hiermee zal het gebruikersbestand steeds verder uitbreiden. De verwachte winstgroei voor dit jaar ligt op ruim 30 procent.

PetMed Express

Tot slot PetMed Express. In Nederland wellicht wat minder bekend, maar in de VS een bekende naam voor het online bestellen van diergeneesmiddelen. De portefeuille medicijnen blijft uitbreiden en dat is positief voor de groeivooruitzichten. De strategie om de producten te vermarkten bij gerenommeerde medicijnmerken als Frontline Plus, K9 Advantix, Advantage, Heartgard Plus, Sentinel en Interceptor zal de omzet verder stuwen.

