Goed nieuws voor Twitter?

Dat schrijft MarketWatch.

De koers van Twitter veerde dinsdag met ruim 5 procent op nadat bekend werd dat het aandeel binnenkort wordt opgenomen in de S&P 500. Maar aandeelhouders moeten niet te vroeg juichen, zo waarschuwt columnist Mark Hulbert van MarketWatch.

Aandelen die worden toegevoegd aan een belangrijke aandelenindex blijven de daarop volgende jaren vaak achter bij de markt, terwijl de aandelen die zijn verdwenen het meestal juist beter doen. Het nieuwe aandeel laat bovendien vaak een lager rendement zien dan het aandeel waarvoor het in de plaats is gekomen.

Alcoa, Bank of America en HP

Hij noemt als voorbeeld de herziening van de Dow Jones-index in september 2013. Alcoa, Bank of America en HP maakten toen plaats voor Goldman Sachs, Nike en Visa. Uit cijfers van FactSet blijkt dat de drie aandelen die de index toen moesten verlaten een gemiddeld rendement van 21,5 procent op jaarbasis hebben behaald, terwijl de nieuwkomers bleven steken op 17,1 procent.

Hubert wijst er wel op dat dit geen wetmatigheid is: niet alle aandelen die uit de S&P 500 zijn verwijderd hebben het beter gedaan dan de aandelen die hun plaats hebben ingenomen.

Maar in de meeste gevallen is dit wel gebeurd, zo blijkt uit onderzoek van de Wharton Universiteit. De onderzoekers vergeleken de rendementen van alle aandelen die aan de index zijn toegevoegd en weggehaald, vanaf de lancering van de S&P 500 in de jaren vijftig.

En wat blijkt? Gemiddeld genomen hebben de weggestuurde aandelen na hun vertrek de nieuwkomers verslagen. Blijkbaar bieden veel aandelen die bij beleggers uit de gratie zijn aantrekkelijke groeiperspectieven voor de langere termijn, zo concludeert Hulbert.

Ook smallcaps

De bovenstaande bevinding geldt niet alleen voor aandelen van grote bedrijven, maar ook voor kleinere beursfondsen. Een vergelijkbaar onderzoek van de Drexel Universiteit en de Universiteit van Iowa naar de Russel 2000-index (met 2000 smallcapaandelen) leidde namelijk tot exact dezelfde conclusie.

De onderzoekers brachten alle wisselingen van deze index tussen 1979 en 2004 in kaart. De aandelen die in die periode zijn verwijderd hebben de nieuwkomers verslagen met negen procentpunten op jaarbasis.

IBM

Misschien wel het meest aansprekende voorbeeld is dat van IBM, die in 1939 uit de Dow Jones-index werd verwijderd en pas in 1979 een rentree maakte. In de tussenliggende veertig jaar liet het aandeel een spectaculaire outperformance zien. Als het aandeel de index nooit zou hebben verlaten, dan zou de Dow Jones nu meer dan dubbel zo hoog noteren: rond de 50.000 punten.

Indexfondsen

Gezien de vele wisselingen die in sommige indices plaatsvinden, wijst Hulbert erop dat zelfs beleggers in indextrackers tot op zekere hoogte beleggen in een actief beheerde portefeuille. Zo wisselen bij de S&P 500 jaarlijks bijna 40 aandelen van plek (20 fondsen verdwijnen en 20 komen ervoor in de plaats), wat neerkomt op ongeveer 4 procent van de totale omzet van de portefeuille.

Voor de indexbelegger die al die wisselingen - en de kosten die ermee gepaard zijn - wil vermijden, heeft Hulbert een alternatief: de Schwab U.S. Broad Market ETF (van Charles Schwab) of de Vanguard Total Stock Market ETF. Deze fondsen volgen de brede Amerikaanse aandelenmarkt.

Ze hebben een lage total expense ratio (een maatstaf voor de kosten die een beleggingsfonds aan klanten in rekening brengt), van respectievelijk 0,03 en 0,04 procent.

Hoe vergaat het Twitter?

Terug naar Twitter. Of dat aandeel straks wordt afgetroefd door het fonds dat hiervoor het veld moest ruimen, zullen we helaas nooit weten. Want het gaat om Monsanto, die na de overname door Bayer van de beurs verdwijnt. Maar de kaarten liggen er niet gunstig bij voor deze beurslieveling, als we tenminste afgaan op de statistieken.