'Belegger moet zich voorbereiden op wilde herfst'

Dat meldt persbureau Reuters.



Deze keer heeft het niets te maken met de marktomstandigheden, maar is er een andere boosdoener: de herindeling van de sectoren van de aandelenmarkt. Het belooft de grootste opschudding ooit te worden.

Zo zullen enkele van de meest populaire aandelen, zoals Facebook en Alphabet, de technologiesector verlaten en worden opgenomen in de sector telecommunicatie en media.

De ingrijpende reorganisatie van de Global Industry Classification Standard (GICS) betekent dat beleggingsfondsen die de sectoren telecom, technologie en cyclische consumptiegoederen volgen, gedwongen zullen worden om voor miljarden dollars aan aandelen te verhandelen om hun posities per 28 september in lijn te brengen met de wijzigingen.



Hoewel het onwaarschijnlijk is dat aandelen op dezelfde manier zullen worden getroffen als begin 2018, zal de verschuiving binnen indexfondsen wel voor de nodige opschudding zorgen, gelet op het grote belang van ETF's.



In een streven naar een soepele overgang is fondsaanbieder Vanguard Group al begonnen met het aanpassen van zijn sector exchange traded funds (ETF's), terwijl State Street Global Advisors een volledig nieuw fonds lanceert. Maar Ivan Cajic, hoofd indexonderzoek bij ITG, verwacht dat de meeste passief beheerde fondsen zullen wachten met het aanpassen van hun portefeuilles totdat de veranderingen van kracht zijn.

Koopmoment

"Er zal waarschijnlijk verkoopdruk optreden", zegt Andrew Bodner, president van Double Diamond Investment Group. Hij verwacht wel dat dit slechts tijdelijk is en hij ziet hierin voor veel aandelen uit deze sector, zoals Facebook en Alphabeth, een goed koopmoment.



De GICS classificeert de bedrijven in elf sectoren. De nieuwste sector is vastgoed. Deze werd in 2016 afgesplitst van financials. De komende veranderingen, die nog moeten worden afgerond, zijn bedoeld om de zich ontwikkelende industrieën beter te weerspiegelen.

Facebook en Alphabet zullen de sector informatietechnologie verlaten en naast AT&T en Verizon Communications deel uitmaken van een bredere sector telecommunicatiediensten. Deze zal worden omgedoopt tot communicatiediensten.



Ook de zwaargewichten Walt Disney, Comcast en Netflix treden straks toe tot deze nieuw gedefinieerde sector. Dat zal onmiskenbaar tot grote veranderingen leiden voor beleggers in sectorgerichte fondsen.

Hogere weging telecom

Communicatieservicebedrijven zullen straks ongeveer 10 procent van de S&P 500 vertegenwoordigen, tegen minder dan 2 procent voor de telecomsector.

ETF's op de Amerikaanse technologiesector beschikken over een vermogen van 78 miljard dollar. Veel fondsen zullen hun aandelen van Alphabet en Facebook moeten verkopen als de nieuwe sectorindeling van start gaat, volgens gegevens van Thomson Reuters Lipper.

Telecom ETF's, met ongeveer 4 miljard dollar aan activa, moeten juist aandelen van die bedrijven inslaan, terwijl ze een deel van hun beleggingen in AT&T, Verizon en andere sectorgenoten moeten verkopen. Deze transacties zullen zeker een golf van volume en volatiliteit creëren.



De reorganisatie kan het ook moeilijk maken om beleggingen te analyseren, aangezien de statistieken voor elke sector, zoals winstgroei en waarderingen, drastisch zullen veranderen. Zo daalt het dividendrendement van de telecomsector van ruim 5 procent tot 1 procent.



"Beleggers moeten ervoor zorgen dat ze alle veranderingen kennen voordat die in werking treden", zegt Matthew Bartolini, hoofd van het onderzoek van SPDR Americas bij State Street Global Advisors, over de naderende herstructurering.

Oversold

Bank of America waarschuwde er in een recent rapport voor dat de veranderingen ervoor zullen zorgen dat de nieuwe sector voor communicatieservices meer 'overkocht' zal zijn dan enige andere sector, vanwege de hoge concentratie van populaire aandelen als Alphabet, Netflix en Facebook.