Goldman Sachs ziet geen zeepbel in technologiesector

De strategen van de Amerikaanse bank Goldman Sachs komen echter met een kalmerende boodschap, meldt Bloomberg.

De gecombineerde waarde van de Amerikaanse technologiereuzen is gigantisch. Met een totaal van 3,8 biljoen dollar overtreft de waarde van Facebook, Amazon, Apple, Microsoft en Alphabet, ofwel de FAAMG-groep, het jaarlijkse bruto binnenlands product van Duitsland en alle bedrijven in de Topix-aandelenindex van Japan.

Bubbels uit het verleden

De aspecten van hun vooruitgang verschillen echter met die van bubbels uit het verleden. In tegenstelling tot de opmars van de 50 populairste grote bedrijven op de New Yorkse beurs, de zogenoemde Nifty Fifty in de jaren 1960 en de dot.com-rally in de late jaren 90, is de laatste rally in de FAAMG-aandelen meer gebouwd op solide winsten en minder op waarderingsexpansie.

In het afgelopen decennium heeft deze groep 87 procent van zijn koerswinst gehaald uit de bedrijfswinsten en slechts 13 procent uit prijsstijging. Voor de rest van de markt was dat respectievelijk 73 procent en 27 procent.

Ondanks dat tech voor het eerst de top vijf van de markt bezet, is de koers-winstverhouding van de groep relatief gematigd. De koers-winstverhouding van 22,6 van het FAAMG-blok is minder dan de helft van de waardering van de toenmalige big five tijdens de internethype, aldus Goldman Sachs. De waarderingen van de grote technologiebedrijven lijken volgens de strategen dan redelijk, omdat winstgroei de aandelen aandrijft.

Technologiemanie

"In tegenstelling tot de technologiemanie van de jaren 90, kan het grootste deel van dit succes worden verklaard door sterke fundamentele factoren, omzetten en winsten in plaats van speculatie over de toekomst", verklaarden Goldman-strategen Peter Oppenheimer en Guillaume Jaisson.

"Aangezien de geaggregeerde waarderingen niet erg gespannen zijn, verwachten we niet dat de dominante omvang en bijdrage van het rendement op de aandelenmarkten binnenkort zal eindigen."

Om te bepalen hoelang de dominantie van tech kan duren kijken de strategen naar de geschiedenis als een leidraad.

Financiële bedrijven domineerden de markt in de jaren 1800 tot 1850. Hierna namen zes decennia lang transportaandelen het stokje over, toen het spoorwegsysteem in de VS werd uitgebreid. In de jaren zeventig werden energie-aandelen dominant, nadat stoom en steenkool een bloei in de productie veroorzaakten.

Sindsdien heeft de opkomst van AT&T, IBM en Microsoft bijgedragen aan het verbeteren van de status van technologie door de opkomst van telefoons en computers. Maar het marktaandeel van de sector komt, zelfs op zijn hoogtepunt in 2000, niet in de buurt van de marktaandelen van andere grote sectoren in het verleden.

Dominantie nog niet ten einde

"Toonaangevende technologiebedrijven zijn tegenwoordig erg groot geworden in termen van marktwaarde. Maar dat weerspiegelt de aanzienlijke groei van technologie-uitgaven en het vermogen om andere, meer traditionele kapitaaluitgaven te verdringen", vertelden de strategen. "Heel vaak worden de nieuwe platforms vrijwel de hele markt."

De dominantie van technologie is nog lang niet ten einde. Meer traditionele industrieën, zoals de detailhandel en nutsbedrijven, worden gedwongen om internet te omarmen en hun apparatuur te verbeteren. Tegelijkertijd leiden innovaties, zoals op het gebied van kunstmatige intelligentie, tot nieuwe groeidomeinen.

"Dit 'sneeuwbaleffect' is vergelijkbaar met wat werd ervaren tijdens de industriële revolutie, waarbij de ene technologie de andere opvolgde en ervoor zorgde dat traditionele industrieën meer aan technologie spendeerden om te overleven", concluderen de Goldman-strategen.