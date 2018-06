Buffett: Beleg op deze manier, dan kan het niet missen

“Meningen en emoties gaan u niet helpen. Contrair zijn is geen bijzondere deugd, en niet beter dan gewoon de trend volgen.” In plaats daarvan kunnen beleggers volgens het Orakel van Omaha beter een pragmatische benadering kiezen als het gaat om beleggingsbeslissingen.

Alle feiten verzamelen

“Ten eerste: verzamel alle feiten. Haal daar vervolgens relevante informatie uit die nodig is om je beslissing te maken.”

Buffett bedoelt daarmee de onderdelen die belangrijk zijn en die u kunt weten. “Als iets belangrijk is, maar u kunt het niet weten, vergeet het dan. Ik bedoel, het kan heel belangrijk zijn om te weten of er morgen iemand een kernbom laat vallen, maar u kunt het niet weten.”

... en filteren

“Focus daarom op de variabelen die beschikbaar zijn. Zodra die informatie uitgefilterd is, bepaal dan of de informatie waardevol genoeg is om te acteren.”

De keuze om ergens wel of niet in te investeren zou gebaseerd moeten worden op eigen onderzoek, niet op wat andere mensen doen of zeggen. Zoals Buffett zegt: “Wat anderen doen, zegt niets.”

Angst buitenspel

Daarom adviseert de miljardair om zelf huiswerk te doen, en te beleggen in solide bedrijven die zullen blijven bestaan, in plaats van de markt proberen te timen of u door angsten te laten leiden. “Concentreer op de feiten, niet op wat u voelt.”

Beginnende beleggers moeten ook niet té dicht op de markt zitten, vindt Buffett. “Beleggers die te hard proberen om aandelen te kopen en te verkopen, zich zorgen maken als de koersen even dalen en denken dat ze moeten verkopen zodra ze stijgen, zullen geen goede resultaten behalen.”