Vier investeringslessen van de rijkste man ooit

Hij overtuigde onder meer paus Leo X om kredietverstrekking vanuit winstoogmerk te legaliseren. Een van Fuggers verdienmodellen was reden voor de Duitse hervormer Maarten Luther om in 1517 zijn 95 stellingen tegen de Rooms-Katholieke Kerk te formuleren. Dit was het startpunt van de Reformatie.

Fugger had tegen de tijd dat hij stierf in 1525, gerekend in de huidige dollars, een vermogen van circa 400 miljard dollar. Dit was indertijd ongeveer 2 procent van het totale bbp van Europa. Zakenman en filantroop John D. Rockefeller kwam met zijn vermogen in de buurt, maar maakte een kleiner deel uit van de gehele Amerikaanse economie.

Er zijn enkele lessen te trekken uit de manier waarop Fugger investeerde. Wij sommen er een paar op.

1. Investeer wanneer anderen niet durven

Fugger kwam aan zijn fortuin, nadat hij twee keer een flinke gok nam. De eerste keer financierde hij aartshertog Sigismund van Oostenrijk tijdens de Tirools-Venetiaanse Oorlog. De bankiers van Sigismund wilden hem niet langer helpen, waarna Fugger voor hem in de bres sprong en al het geld bij elkaar sprokkelde dat hij had. In ruil daarvoor wilde Fugger de grootste zilvermijn op aarde.

Fugger investeerde ook in kopermijnen in Hongarije, toen anderen vreesden voor een Turkse invasie. Door tegen de stroom in te zwemmen, bemachtigde hij de kopermijnen zoals hij ook de zilvermijnen had verworven. De Turken bestormden wel degelijk het gebied, maar pas lang na de dood van Fugger.

2. Wees onmisbaar

Te groot om te falen: dat geldt niet alleen voor de bedrijven die nu actief zijn. Fugger zorgde dat hij onmisbaar werd voor de monarchieën, die eigenlijk zonder gevolgen ook konden beslissen de leningen niet af te betalen. Maar Fugger had iets waar de kredietnemers niet zonder konden. Hij had het vermogen om in een handomdraai grote sommen geld op tafel te leggen.

3. Ken de feiten

Fugger begreep de waarde van goede informatie. De bankier zette als voorloper een nieuwsdienst op en gebruikte deze om belangrijke marktdetails in te winnen nog voordat anderen op de hoogte waren.

Keizer Maximiliaan I vertelde Fugger eens dat Hendrik VII goud verscheepte als onderpand voor een lening om de Fransen te kunnen bevechten. Fugger ging niet met Maximiliaan I in zee, omdat zijn spionnen in Engeland hem vertelden dat de schepen nooit de haven hebben verlaten.

4. Duik in de cijfers

De Italianen kwamen met het dubbel boekhoudsysteem en Fugger was een van de eerste boven de Alpen die hiervan gebruikt maakte. Hij deed hier nog een schepje bovenop en maakte een geconsolideerde balans van al zijn activiteiten.

Hij stuurde ook controleurs het land in om zicht te houden op al zijn activiteiten. In zijn boeken stelde Fugger vragen over specifieke uitgaves en dook hij dieper in de marges.

In het boek The Richest Man Who Ever Lived gaat auteur Greg Steinmetz dieper in op het leven van Jacob Fugger en het pad dat hij bewandelde om de rijkste man ooit te worden. Het boek is in het Engels en Duits te bestellen bij onder meer Bol.com.