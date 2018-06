Waarom je mogelijk te weinig geld in aandelen hebt zitten

Bij aandelen is dat anders. Risico betekent hier onzekerheid, in de zin dat je niet weet waar het met aandelen naartoe gaat. En de risico’s werken beide kanten op: het kan beter gaan dan verwacht, maar ook slechter. Dat schrijft columnist Justin Doornekamp van IEXGeld.nl.

Risico-aversie

Maar hoe moet je als belegger de opwaartse en neerwaartse risico’s afwegen? De meeste beleggers lijken risicoavers en zijn niet geïnteresseerd in een aandeel dat 50 procent kans heeft een koerssprong te maken van 20 procent, maar ook een 50 procent kans heeft een koersval van 20 procent te maken.

Zij willen een aandeel dat – gemiddeld gezien – voor een positief rendement zal zorgen. Onderzoeken tonen aan dat het nare gevoel bij een mogelijk verlies twee keer zo krachtig is als het fijne gevoel bij het zicht op winst. De meeste mensen zouden geen aandeel kopen dat 50 procent kans heeft op 20 procent verlies, tenzij er een 50 procent kans is op 40 procent winst.

Risico-aversie kan ervoor zorgen dat mensen ultraconservatieve beslissingen maken. Het kan er zelfs voor zorgen dat zij hun geld helemaal niet investeren, maar gewoon op de bank laten staan, terwijl dat riskanter kan zijn dan beleggen.

Kans op terugval

Langzaam kruipt risicoaversie nu in de markt. Beurzen stonden eerder dit jaar nog op recordstanden en kruipen langzaam (maar niet zonder slag of stoot) weer naar boven. Volgens beleggers en analisten is een flinke terugval dan ook niet gek.

Velen zijn al uit de markt gestapt, omdat ze bang zijn geld te verliezen en tegelijk geen geld meer te verdienen. En de pijn van een mogelijk verlies is dus krachtiger dan het geluksgevoel bij een mogelijke winst. Kortom: het is beter om de mogelijkheid op te geven 30 procent te winnen dan het risico van 20 procent verlies te lopen, aldus velen.

Anderen zijn dan weer uit de markt gestapt, omdat ze wachten totdat de prijzen inzakken, waardoor zij aandelen tegen een koopje kunnen aanschaffen. Het is een goed idee om aandelen tegen een lage prijs te kopen, maar het is zelden een goed idee om de markt proberen te timen en tot die tijd een hand op de knip te houden. Het risico is dat de koersen nog (veel) verder oplopen, voordat de markt significant naar beneden gaat. Ze besteden teveel aandacht aan de neerwaartse risico’s en te weinig aan de opwaartse potentie.

De kans op een terugval van 20 procent is altijd aanwezig, maar wanneer dat gaat gebeuren weet niemand. Volgende week? Volgend jaar? Of misschien wel over vijf jaar?

Zeker over de lange termijn zijn de risico’s lager dan op korte termijn, omdat de beurzen erom bekend staan na een terugval weer de weg omhoog te zoeken. Tenzij de economie permanent instort.

Vertrouwen

Stel dat de bedrijfswinsten en de Nederlandse economie gedurende de komende dertig jaar met vijf procent blijven groeien. Dan zouden de winsten meer dan vier keer hoger liggen dan nu. Zelfs als aandelen dan met 20 procent terugvallen in deze periode, dan zouden ze na dertig jaar wel een stuk hoger liggen dan nu.

De beste aandelen hebben dividendrendementen van circa 2 procent, terwijl de dertigjaarsrentes in Nederland rond 1 procent koersen. Een kleine kans dat obligaties met een looptijd van dertig jaar beter renderen dan aandelen over een periode van dertig jaar…

Neem dus aan dat de aandelenkoersen op een gegeven moment flink aan terrein gaan prijsgeven, maar vertrouw er ook op dat deze zullen herstellen. Als je vertrouwen hebt in de economie, dan zou je vertrouwen moeten hebben in de aandelenmarkt.