Drie aandelen om te kopen en te houden voor 50 jaar

Dat zegt Danny Vena van The Motley Fool. Volgens Vena zijn er bedrijven met voordelen waardoor ze waarschijnlijk niet alleen in de gouden jaren in een beleggingsportefeuille zullen blijven, maar die ook de marktverwachtingen blijven verslaan met hun resultaten. Het vinden van dit soort bedrijven kan moeilijk zijn, maar is niet onmogelijk.

Drie bedrijven die beslist een voordeel hebben in een snelgroeiend gebied en pioniers zijn in een opkomende industrie of in een baanbrekende technologie zijn: Amazon.com, Netflix en Alphabet.

Amazon: de winkel van alles

Het lijdt weinig twijfel dat de manier waarop consumenten winkelen is veranderd. In het eerste kwartaal van 2018 was de online verkoop in de Verenigde Staten gegroeid tot 9,3 procent van de totale detailhandel, tegen slechts 3,5 procent een decennium eerder. Wereldwijde statistieken zijn zelfs nog overtuigender, waarbij e-commerce goed is voor 10,2 procent van de totale detailhandelsomzet vorig jaar, tegen slechts 8,6 procent in 2016. De groeiende acceptatie van winkelen via de mobiele telefoon zal dat percentage blijven opdrijven, en één bedrijf is het best geplaatst om de vruchten te plukken, namelijk Amazon.

Vanaf het bescheiden begin als online boekhandelaar is het bedrijf inmiddels een "alles-winkel", waar consumenten producten vinden die ze elders niet zo snel kunnen vinden. Amazon domineert de e-commerce in de Verenigde Staten en nam vorig jaar naar schatting maar liefst 44 procent van alle online verkopen voor zijn rekening en 4 procent van de totale detailhandel. Het bedrijf breidt zijn internationale activiteiten in een razend tempo uit, in een poging om zijn binnenlandse succes wereldwijd te dupliceren.

Afgezien van zijn enorme schaal, heeft het bedrijf overtuigende voordelen die het moeilijk maken voor anderen om te concurreren. Amazon Prime biedt leden streaming video en muziek, e-books, gratis verzending en tal van andere voordelen voor 119 dollar per jaar.

Het bedrijf profiteert ook van de voortdurende dominantie van Amazon Web Services (AWS), zijn cloud computing-service. AWS is de onbetwiste leider in de sector en was vorig jaar goed voor bijna 10 procent van de omzet van Amazon. De duidelijke voorsprong in dezetwee snelgroeiende gebieden maakt Amazon tot een aandeel dat tientallen jaren in de portefeuille kan worden gehouden.

Netflix: veranderend consumentengedrag

De introductie van streaming video geeft consumenten meer vrijheid om programma's te kijken wanneer ze dat willen. Netflix was de pionier van het streaming-concept. Het vroege succes van het bedrijf zorgde echter voor meer concurrentie en de kosten van content begonnen te stijgen.

Netflix wijzigde zijn strategie en begon zijn eigen programma's te produceren, met behulp van jarenlange gegevens van het kijkgedrag van klanten. Het bedrijf is van plan om dit jaar tot 8 miljard dollar aan content uit te geven.

Na het perfectioneren van zijn businessmodel in de VS, breidde het bedrijf zijn diensten uit tot meer dan 190 landen over de hele wereld. Dit heeft geleid tot een groeiende adoptie van streaming wereldwijd en inmiddels heeft Netflix meer internationale abonnees dan Amerikaanse klanten. Het bedrijf heeft nu 125 miljoen abonnees. Sommige analisten suggereren dat de massale internationale groei het abonneebestand van Netflix in 2030 zou kunnen verdrievoudigen.

Sommige beleggers hebben Netflix nog links laten liggen vanwege de toenemende negatieve kasstroom van het bedrijf, maar dat zou binnenkort een omslagpunt kunnen bereiken. Door de combinatie van een gestage groei van het aantal abonnees, het prijszettingsvermogen en de eigen content, verwachten sommige analisten dat het bedrijf in 2022 kasstroom positief zal zijn. Als duidelijke leider in de opkomende industrie van streaming, zou Netflix daarom een solide investering kunnen zijn voor de komende 50 jaar.

Alphabet: de zoektocht naar AI gaat verder

Alphabet heeft zijn fortuin gemaakt dankzij Google's zoekleiderschap - en het bedrijf beheert nog steeds naar schatting 90 procent van de wereldwijde zoekmarkt. Door deze dominantie is het bedrijf een van de leiders in online adverteren, met naar schatting 39 procent van de markt voor digitale advertenties in de Verenigde Staten vorig jaar.

Het leverde Alphabet ook veel geld op om te investeren in opkomende technologieën, waarvan kunstmatige intelligentie (AI) de grootste is. Een van de meest zichtbare demonstraties van Google's AI-investering is de zelfrijdende Android-auto Waymo. Het bedrijf heeft meer dan 6 miljoen kilometer op de openbare weg gereden en meer dan 2,7 miljard gesimuleerde kilometers.

Het 'early rider'-programma van het bedrijf kwam begin vorig jaar in Phoenix op de markt, waarmee een vloot van meer dan 600 autonome voertuigen wordt getest die consumenten naar school, werk en voetbalwedstrijden brengt.

Google kende ook een aantal opmerkelijke doorbraken op het gebied van AI. Een samenwerking met NASA hielp bij het ontdekken van niet-geïdentificeerde planeten in een afgelegen zonnestelsel. Onderzoekers bij de afdeling life sciences gebruikten AI voor het samenstellen van een completer menselijk genoom en scande afbeeldingen van het netvlies om hartaandoeningen te detecteren.

De technologie van het bedrijf overtrof zelfs menselijke pathologen bij het opsporen van kanker. Het meest overtuigende gebruik van de algoritmen van Google is om te helpen de dominantie ervan in zoekopdrachten en advertenties te behouden. Het bedrijf gebruikt AI al lang om de relevantie van zijn zoekresultaten te verbeteren, maar het gebruikt de technologie ook om advertentie-inkomsten te stimuleren door de juiste advertenties voor de juiste consumenten te plaatsen.

Het bedrijf ontwikkelde daarnaast een systeem dat de klikfrequentie nauwkeuriger kon voorspellen, waarbij zelfs kleine verbeteringen kunnen resulteren in enorme opbrengsten. Als een van de leiders in de allernieuwste technologie van kunstmatige intelligentie, is Alphabet een uitstekende kandidaat voor de komende vijf decennia.