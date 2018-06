'Exxon Mobil nu koopwaardig'

Dat verklaart althans analist Biraj Borkhataria van RBC Capital Markets tegenover Cnbc.

"Door de combinatie van teleurstellende resultaten en een versnelling van de investeringsplannen deed Exxon Mobil recent aanzienlijk onder ten opzichte van branchegenoten", schrijft de analist in een note aan klanten. "Vanaf nu tot 2025 zien we potentieel voor substantiële dividendgroei en sterke rendementen, die volgens ons beide ondergewaardeerd worden."

'Vruchten plukken in 2019'

Aandelen Exxon Mobil staan dit jaar zo’n 6,2 procent in de min. Borkhataria heeft zijn koersdoel verhoogd van 90 naar 100 dollar. "We zijn optimistisch over de investeringen in nieuwe energieprojecten. Exxon biedt mooie kansen als een van de aantrekkelijkste bedrijven in de sector. We verwachten in 2019 de vruchten te kunnen gaan plukken."

De analist voorziet dat Exxon in dat jaar het dividend met 4 procent zal verhogen, en dan vanaf 2020 met 5 procent per jaar. Ook verwacht hij dat de terugkoop van aandelen vanaf 2020 wezenlijk zal toenemen. Momenteel betaalt Exxon 4,2 procent dividend, zo blijkt uit gegevens van FactSet.

"Exxon Mobil is een van de meest succesvolle oliereuzen als het gaat om investeren door de businesscyclus heen en het ‘profiteren’ van slechte tijden door te snijden in de kosten", sluit de expert af.