Galapagos en Pharming liever onafhankelijk

Dagvoorzitter Janneke Willemse, zelf aandeelhouder van Galapagos, vraagt aan Van der Stolpe wat hij zou doen als bijvoorbeeld farmaceut Gilead, waarmee Galapagos een samenwerking heeft, een bod doet op zijn bedrijf. Van der Stolpe antwoordt: "Ik zou direct naar de board gaan en zeggen: afwijzen!"

Eerder sloot de ceo van Galapagos zijn presentatie af met een lijstje grootste uitdagingen voor de komende tijd. "Onafhankelijk blijven" was zijn de eerste prioriteit, gevolgd door het koesteren van de "biotech cultuur" binnen het bedrijf. Pas daarna komen de financiële resultaten.

"Voor een researchorganisatie is een overname niet gunstig", aldus Van der Stolpe. "Je hebt biotech nodig voor het ontwikkelen van nieuwe medicijnen."

Ceo Sijmen de Vries van Pharming sluit zich hierbij aan. Volgens hem kan een bedrijf als Pharming zelfstandig "veel meer maken en betekenen" voor de ontwikkeling van nieuwe geneesmiddelen. "En hoe meer waarde je creëert. En dat doen we liever zelf."

Zelfstandig blijven

Galapagos’ Van der Stolpe weet dat hij een overname nooit volledig kan uitsluiten. "We zijn een beursgenoteerd bedrijf, dus ik kan een overname niet tegenhouden."

Wel is hij op zoek naar grootaandeelhouders die een strategisch belang willen nemen en zo een bod kunnen blokkeren.

Analist Jos Versteeg van InsingerGilissen is het met de beide bestuurders eens dat biotechbedrijven prima zelfstandig kunnen blijven. "Kijk bijvoorbeeld naar Amgen en Biogen, die zijn ook klein begonnen." Deze bedrijven hebben nu een marktwaarde van meer dan tien keer die van Galapagos, terwijl Pharming een paar keer in Galapagos past.

Risico’s en kansen bij biotech

Versteeg waarschuwt beleggers ook weer niet hun hele portefeuille in biotech te steken. Het traject tot marktintroductie is lang en onzeker. Wel is het risico voor beide biotechs van eigen bodem de laatste jaren afgenomen.

Pharming heeft zelf een product op de markt gebracht en maakt winst. Ceo De Vries verwacht dat dit zo blijft, ondanks investeringen in de verkooporganisatie en nieuw onderzoek. Als de verkooporganisatie staat, kunnen ook meerdere medicijnen worden verkocht. Hiervoor wil Pharming zelf overnames doen, aldus de ceo.

Galapagos is ook steeds minder afhankelijk geworden van financiering door beleggers. Het verdiende steeds meer aan zogenaamde mijlpaalbetalingen door partners, waaronder Gilead. Het bedrijf had eind vorig jaar zo’n 1,1 miljard euro in kas. "Een sterk signaal", zegt Versteeg.