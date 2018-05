Hoe George Soros Europa wil redden

In een opiniestuk met de titel 'Hoe Europa te redden' beweert Soros dat de dringende kwesties van de Unie kunnen worden uitgesplitst in de vluchtelingencrisis, territoriale scheidingen zoals de Brexit en de economische strijd veroorzaakt door bezuinigingen.

Europa's alliantie is onder druk komen te staan doordat grotere, krachtigere landen eisen dat landen met zwakkere economieën hun bestedingen in toom houden om hun schulden te verminderen. Deze gedwongen soberheid heeft geleid tot hoge werkloosheid in landen als Griekenland en Italië. De migratiepiek uit het Midden-Oosten en Afrika, naar veel landen die al worstelden met de nasleep van de financiële crisis, zorgde daarbij voor verdere druk.

'Fort Europa' is onrealistisch

De aanpak van de vluchtelingencrisis is volgens Soros de eerste stap die Europa zou moeten zetten. Zo zou de Unie de regelgeving moeten verwijderen die het aantal vluchtelingen dicteert dat elk land zou moeten accepteren.

"Lidstaten moeten niet gedwongen worden om vluchtelingen te accepteren die ze niet willen en vluchtelingen moeten niet gedwongen worden om zich te vestigen in landen waar ze niet willen gaan", zei Soros.

Soros wil dat de EU haar buitengrenzen beschermt, maar ze openstelt voor legale migranten. Hij voerde aan dat het idee van een 'fort Europa' onrealistisch was. De filantroop schetste daarbij een financieringsplan voor beter onderwijs en het bestrijden van de werkloosheid in Afrika van 30 miljard euro per jaar.

De financiering zou kunnen worden geregeld via de grotendeels ongebruikte leencapaciteit van de EU. Middels een ingenieus instrument zou de Unie volgens Soros tegen een zeer voordelig tarief op de markt kunnen lenen zonder een directe verplichting voor zichzelf of voor de lidstaten op te lopen.

De miljardair zei verder dat de geopolitieke spanningen en de verzwakking van de banden met Washington zouden kunnen leiden tot een nieuwe economische vertraging in Europa. Zware investeringen in Afrika zouden kunnen helpen bij het verlichten van deze nieuwe economische ellende.

Brexit 'enorm schadelijk'

De laatste kwestie is de 'territoriale desintegratie' van de EU, waarbij Soros zich vooral concentreerde door het voorbeeld van de Brexit te gebruiken. De verklaring van de uittocht van Groot-Brittannië uit de Europese Unie is volgens Soros enorm schadelijk, en schadelijk voor beide partijen. Brussel moet de EU omdopen tot een vereniging waar landen lid van willen worden.

Hij beweerde dat dit kon worden bereikt door te aanvaarden dat de euro als een valuta veel onopgeloste problemen kent en dat de tweeledige status van landen in de eurozone en niet-eurolanden moet eindigen.

Soros zei dat het idee van een 'multi-speed Europa' waarin alle landen op weg zijn naar verdere integratie moet worden afgeschaft, en vervangen moet worden door het idee van een 'multi-track Europa' waar lidstaten meer keuze hebben over hun politieke en economische richting.