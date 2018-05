Juni vaak een van de slechtste beursmaanden

Zo waarschuwt MarketWatch. Sell in May, and go away, is een bekende beurswijsheid. Maar wie daadwerkelijk uit aandelen was gestopt, uit angst voor een beursdip, was behoorlijk wat rendement misgelopen. De Dow Jones-index veerde met 2,4 procent op, de S&P 500 met 2,8 procent en de Nasdaq zelfs met 5,2 procent.

Dat is een stuk beter dan de historische prestaties van deze indices in mei. Volgens de "Stock Trader's Almanac" zakte de Dow Jones-index de afgelopen decennia met gemiddeld 0,02 procent. De S&P en de Nasdaq stegen met respectievelijk 0,2 procent en 0,9 procent.

Dow en S&P 500: juni vaak een van de slechtste maanden

Nu staat juni voor de deur. Kunnen de belangrijkste indices op Wall Street hun opmars voortzetten? Historisch gezien ziet het er niet best uit. Volgens de "Stock Trader's Almanac" behoort juni namelijk tot de slechtste maanden van het jaar.

De resultaten zijn met name slecht in de jaren met tussentijdse verkiezingen in de VS, zoals dit jaar. Uit gegevens die teruggaan tot 1950 blijkt dat de Dow-Jonesindex in juni met gemiddeld 0,3 procent is gedaald. Dat maakt juni de op één na slechtste maand van het jaar. In de afgelopen 67 jaar was juni 36 keer negatief en 31 keer positief.

Voor de S&P 500 is juni de op twee na slechtste maand van het jaar. De brede index bleef in juni gemiddeld vrijwel vlak. In de afgelopen 67 jaar behaalde de S&P 500 in juni 35 keer een positief en 32 keer een negatief resultaat.

...Maar sterren staan gunstiger voor Nasdaq

De historische statistieken geven een positiever beeld voor de Nasdaq. De technologiebeurs klom gemiddeld in juni met 0,7 procent. In de afgelopen 46 jaar was juni 25 keer positief en 21 keer negatief.

De Dow is tot nu toe 0,4 procent gestegen in 2018 en is daarmee de zwakste van de drie belangrijke indices op Wall Street. Hierna volgt de S&P 500, met een stijging van 2 procent. De Nasdaq gaat met afstand aan kop, met een rendement van 7,6 procent.

Seizoenseffect al vijf jaar niet van kracht

De zwakke prestaties in de zomermaanden maken deel uit van een historische trend die wordt belichaamd door de uitdrukking "Sell in May, and go away". Dit betekent dat de periode tussen begin mei en eind oktober een seizoensgebonden zwakke periode is voor markten.

Hoewel dit op de lange termijn waar is, zoals te zien in de onderstaande tabel van de S&P 500, heeft de trend zich de afgelopen vijf jaar niet staande gehouden, zo blijkt uit gegevens van de WSJ Market Data Group.

Aangezien mei ook dit jaar deze trend lijkt te trotseren, heerst er optimisme dat de strategie van "Sell in May" dit jaar misschien niet meer zal werken.

"Meestal is die trend het gevolg van een aandelenpatroon dat tot en met april oploopt en vervolgens afkoelt in de zomer. Dit jaar gingen de aandelen zijwaarts tot april. Wij denken dat de markt een basis bouwt om verder te stijgen dankzij de hogere bedrijfswinsten", zegt John Augustine, chief investment officer van Huntington Private Bank. Hij verwacht dat het momentum positiever zal worden.

Tussentijdse verkiezingen

Een bijkomend element van onzekerheid zou echter kunnen komen van de tussentijdse verkiezingen, die in november in de VS worden gehouden. Volgens de Almanak daalde de Dow gemiddeld 1,7 procent in juni tijdens de jaren met tussentijdse verkiezingen. De S&P kelderde in die jaren met gemiddeld 1,9 procent, terwijl de Nasdaq 1,6 procent verloor.

Voor zowel de Dow als de S&P is juni historisch gezien de slechtste maand tijdens tussentijdse verkiezingen. Voor de Nasdaq is het in die jaren de op twee na slechtste beursmaand.

Politiek risico

De komende tussentijdse verkiezingen in de VS worden algemeen gezien als een potentieel politiek risico voor de markten. Goldman Sachs schreef onlangs dat ze "één reden waren om te verwachten dat de huidige hoge niveaus van onzekerheid in de komende maanden zullen worden voortgezet".

Ook hierbij is het de vraag of een patroon wordt doorbroken. Historisch gezien daalde de Dow in de meimaand in jaren met tussentijdse verkiezingen met gemiddeld 0,7 procent, terwijl de S&P 0,9 procent zakte en de Nasdaq 1,2 procent verloor. Het is dus nog even duimen.