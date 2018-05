Vijf redenen om voorzichtig te zijn met aandelen

AXA Investment Managers is positief over de economie en de aandelenmarkt, maar de risico’s van een omslag in het beurssentiment zijn wel groter geworden in de eerste vijf maanden van dit jaar. Dat zegt AXA in een update van de outlook voor 2018.

Vijf toegenomen risico’s springen er volgens AXA uit.

1. Onzekerheid

​Er zijn meer onzekerheden. Denk bijvoorbeeld aan dreigende handelsoorlogen, de oplopende spanningen in het Midden-Oosten en de verkiezingen in Japan. Dit zijn onzekerheden die verlammend kunnen werken op de wereldeconomie.

2. Italië

Een specifiek politiek risico dat er in de eurozone uitspringt is Italië, dat met zijn nieuwe regering een bom kan leggen onder de euro. Vooral als Italië breekt met de Europese norm van 3 procent voor het begrotingstekort kan dat oude wonden openrijten.

3. Olie

De stijgende olieprijs kent gelijk twee gevaren. Een hogere olieprijs heeft een dempend effect op de economische groei en een opwaarts effect op de inflatie. Een mix van deze twee kan de risico-opslag voor aandelen en obligaties aanzienlijk vergroten. Een grote beurscorrectie is dan zo goed als zeker.

4. Iran

Het opzeggen van het non-proliferatie akkoord tussen de VS en Iran kan voor nog veel meer geopolitieke spanningen zorgen. Te denken valt aan een spillover naar Saoedi-Arabië, Israël, Turkije en Rusland, met alle gevolgen van dien voor de beurs.

5. Opkomende markten

​De emerging markets zijn dit jaar het hardst getroffen door de combinatie van dreigende handelsoorlogen, stijgende olieprijzen, een sterke dollar en een stijgende rente in de VS. Van een echte crisis is weliswaar nog geen sprake, maar als de trend bij vooral de dollar en de rente zich doorzetten kan die crisis er wel komen. De financiële problemen van landen als Turkije en Argentinië geven aan hoe huiverig de markt is voor een nieuwe crash.

Toch positief

AXA is gezien deze risico’s extra waakzaam, maar niet pessimistisch. Het basisscenario blijft door de sterke economie en bedrijfswinsten in de VS en de eurozone positief voor aandelen.

Obligaties uit de eurozone kunnen daarentegen het best gemeden worden. Over het algemeen bestaat er een duidelijke voorkeur voor inflation linked bonds.