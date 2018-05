Vijf belangrijke ETF-trends

1. Groei van het beheerd vermogen is niet te stuiten

Beleggers stoppen elk jaar meer vermogen in ETF’s. 2017 was een topjaar en 2018 is in ieder geval goed begonnen voor de sector. Het beheerd vermogen van de Europese ETF-industrie steeg in het eerste kwartaal van 2018 met 19,8 miljard euro tot 676,5 miljard euro. Wederom een record. De groei van het Europese ETF-vermogen was voornamelijk te danken aan verkoop (+ 26,8 miljard euro), want de koersprestaties van de onderliggende waarden waren in de eerste drie maanden van 2018 negatief (-7,0 miljard euro), aldus Detlef Glow, hoofd research EMEA bij Thomson Reuters Lipper.

In 25 jaar – de eerste ETF, op de S&P 500, werd in 1993 gelanceerd door State Street Global Advisors – is de ETF-sector uitgegroeid tot een zeer populair beleggingsproduct. Wereldwijd zit er zo’n 4,6 biljoen dollar vermogen in ETF’s, aldus ETF Trends. En de toekomst ziet er groeitechnisch prima uit voor ETF’s.

Detlef Glow van Lipper: "Ik verwacht dat het beheerd vermogen van de Europese assetmanagementindustrie over tien jaar zal zijn verdubbeld. ETF’s zullen sneller in omvang groeien dan actieve fondsen. Nu zijn ETF’s goed voor een marktaandeel van zo’n 6 procent, ik denk dat dit in 2018 wel meer dan verdubbeld kan zijn tot 15 procent."

2. Size matters

Alles draait om omvang, want elke ETF waar niet (binnen een jaar) meer dan 50 miljoen dollar in wordt belegd, maakt verlies. Dat was vorig jaar zo althans, wellicht is het nu 60 miljoen of meer. De concurrentie in de ETF-sector is namelijk nog verder toegenomen in het afgelopen jaar.



Omvang is om meerdere redenen belangrijk. Ten eerste moet een ETF groot zijn omdat de beheervergoeding laag is. Het is een kwestie van schaal. Alleen grote fondsen verdienen genoeg om uit de kosten te komen. Een tweede reden is dat grote institutionele beleggers zoals pensioenfondsen en verzekeraars niet mogen beleggen in kleinere ETF’s.

En ten derde komen alleen grote ETF’s in aanmerking voor distributie door grote zakenbanken zoals UBS, Morgan Stanley en Bank of America Merrill Lynch. En ETF’s die te klein zijn, moeten of fuseren met soortgelijke ETF’s van dezelfde aanbieder – bij beleggingsfondsen is dat helemaal niet gek – of de stekker moet eruit.



Dat zo veel ETF's het niet redden komt volgens Bloomberg ook door de dominantie van de grote drie aanbieders van ETF's: Blackrock, Vanguard en State Street. Zij domineren de passieve beleggingsmarkt volledig. Zo hebben zij samen in de VS een marktaandeel van 83 procent. iShares van Blackrock heeft in Europa de helft van de markt in handen.

3. ETF's worden steeds goedkoper

Alle ETF’s zijn relatief goedkoop. ETF-aanbieders lijken verwikkeld in een race naar de bodem. Vooral de plain vanilla-ETF is alleen maar goedkoper geworden. Aanbieders kunnen namelijk alleen op prijs het verschil maken.

4. Niet alleen actieve beleggingsfondsen moeten het veld ruimen voor ETF’s

Uit datzelfde onderzoek van Greenwich Associates blijkt dat beleggers niet alleen ETF’s kopen ten koste van beleggingsfondsen, maar ook ten koste van beleggingen in individuele aandelen, obligaties en zelfs futures.

5. Beleggen in ETF’s is beleggen in thema’s en nieuwigheden

Niets groeit zo snel binnen de ETF-sector als duurzaam beleggen. In een jaar tijd is de omvang van passieve duurzame fondsen binnen het totale duurzame fondsenaanbod gegroeid van 6 procent naar 12 procent, aldus Morningstar. Eind 2017 waren er zo’n 270 duurzame indexfondsen en ETF’s beschikbaar wereldwijd, met ongeveer 102 miljard dollar onder beheer, vooral van Europese beleggers.

Maar met de veranderende marktomstandigheden, raken andere ETF’s ook in de mode. Een nieuwe tak van sport binnen de ETF-sector is bijvoorbeeld bitcoin ETF’s.