Cees Smit komt met nieuwe Kooplijst-tip

Vandaag de beurt aan Cees Smit van Today’s Groep. Afgelopen december wees hij FlowTraders, Wereldhave en een turbo short op de AEX (605,504) aan als koopkandidaten voor 2018.

Flow Traders

“Flow Traders heeft het in de eerste maanden van dit jaar natuurlijk uitstekend gedaan, dankzij de oplaaiende volatiliteit. Ik had dit aandeel gekozen als een soort bescherming omdat ik voorzag dat de onrust zou toenemen, en dat is ook wel gebleken. Nu die volatiliteit afneemt, maar Flow Traders nog niet is teruggevallen, denk ik dat dit het moment zou zijn om uit te stappen. Dat kan bij de Kooplijsten niet, maar voor de traders onder ons die het bezitten: dit is een mooi moment om de positie te sluiten.”

Wereldhave

“Het komt er nog niet helemaal uit bij Wereldhave, maar het aandeel doet het afhankelijk van je instapmoment prima. Ik had zelf op een lager niveau bijgekocht, waardoor ik nu op winst sta. Wel vasthouden dus, ook vanwege het goede dividendrendement. Binnen de sector doet Wereldhave het prima.”

AEX turbo short 605,504

“Inmiddels is deze short gezakt naar 584,888. Een stoploss komt in de tijd namelijk langzaam naar beneden, omdat hij wordt aangepast met de rente. Als je een positie aangaat kost dat geld. De transactiekosten en de rente halen ze dan van de stoploss af. Houd de turbo dus altijd goed in de gaten.”

“Deze turbo deed het in de eerste maanden van 2018 natuurlijk heel goed, maar nu staat de markt alweer veel hoger dan eind december, dus doet de short het slecht. Toch geloof ik nog wel in een daling van de AEX. We zien de rentes stijgen in de VS, meer vraag naar geld vanuit de overheid en hogere rentes op de obligatiemarkten. Hierdoor zouden de aandelenkoersen onder druk moeten komen te staan. Over het algemeen ben ik negatief over aandelen.”

Nieuwe tip: Ajax

"Als nieuwe tip kom ik met een klein aandeel: Ajax. Door de verkoop van een aantal talenten stroomt er veel geld in kas, wat positief is voor de aandeelhouders. Het is niet zo dat aandeelhouders geld ontvangen uit de verkoop van spelers, maar Ajax betaalt wel dividend van zo'n 2 procent, gewoon over de operationele winst. Maar over het algemeen is de verkoop van spelers goed voor financiële positie. Ik vind het een interessant fonds. Pas wel op met de liquiditeit van het aandeel: er wordt niet heel veel in gehandeld. Er zitten voornamelijk fans in."