Welke sectoren zijn fout?

Dat schrijft IEXProfs.nl. Fondsmanagers sluiten steeds vaker hele sectoren uit, omdat deze niet zouden voldoen aan de duurzaamheidsnormen en waarden van de beleggingsinstelling. Opmerkelijk is daarbij dat er over de uitgesloten sectoren geen unanimiteit bestaat. Wat het ene fonds er niet in komt, is prima belegbaar voor de ander. Dit blijkt uit een rondgang van Citywire langs enkele fondsmanagers.

Zo zal een christelijk fonds alle bedrijven uitsluiten die anticonceptie mogelijk maken, terwijl voor andere fondsen de producenten van spiraaltjes, condooms of anticonceptiepillen juist een duurzame stap vooruit zijn. Hoe minder mensen, hoe beter.

Het is dus maar net vanuit welk perspectief wordt belegd, zegt Morgan Harting, manager van het Alliance Bernstein Emerging Markets Multi Asset fonds. Zelf is hij niet zo heel erg van de uitsluiting. Hij test liever afzonderlijk bedrijven aan de door de Verenigde Naties opgestelde richtlijnen voor verantwoordelijke investeringen.

Zondige sectoren

Fondsen die de zogenoemde ESG-richtlijnen hoog in het vaandel dragen, sluiten meestal alleen de klassieke sin-sectoren uit, zoals de tabaksindustrie, producenten van controversiële wapens en steenkooldelvers. Maar in het geval van olieconcerns wordt het volgens Kai Fachinger van het RobecoSAM Sustainable European fonds al een stuk lastiger. "Het probleem is dat er voor olie en gas voorlopig geen alternatief is", zegt Fachinger. In dat geval is uitsluiting niet echt logisch, vindt hij.

Vermogensbeheerder Carmignac ziet dat ook zo en heeft bij vier beleggingsfondsen besloten helemaal niet te werken met uitsluiting, maar wel een CO2-plafond in te voeren. Carmignac legt een limiet vast hoeveel CO2 bedrijven in portefeuille mogen uitstoten. Deze moet 30 procent onder de uitstoot van de benchmark liggen.

Liever invloed

Ben Kirby, een portefeuillebeheerder bij Thornburg Investments, kiest voor een totaal andere duurzame aanpak. Hij belegt juist graag in sin-sectoren. Niet omdat hij niet in duurzame bedrijfsvoering gelooft, maar omdat uitsluiting beleggers de kans ontneemt nog langer invloed uit te oefenen. Engagement is ook iets waard. Totdat blijkt dat ...