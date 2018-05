Goldman Sachs waarschuwt voor nog hevigere flitskrach

Dat schrijft Cnbc. Op 6 mei 2010 kenden de financiële markten een van de meest turbulente momenten in hun bestaan. De Dow Jones-index ging tijdens de zogenoemde 'flash crash' in iets meer dan een half uur tijd met 9% onderuit en zag duizend miljard dollar aan beurswaarde verdampen.

Flitshandelaren, die met razendsnelle computers en geavanceerde algoritmes de markt proberen voor te zijn bij het plaatsen van aan- en verkooporders, zouden hebben bijgedragen aan de flitskrach, die snel weer werd weggewerkt.

Slechtste moment

Goldman stelt dat hoogfrequente tradingmachines 'op het slechtst mogelijke moment' in de volgende financiële crisis liquiditeiten kunnen opnemen.

"Een theorie die is voorgesteld voor de reden waarom de marktfragiliteit vandaag hoger zou kunnen zijn, is dat high-frequency trading liquiditeit levert zonder rekening te houden met fundamentele informatie en ze gedwongen worden om liquiditeit op te nemen tijdens periodes van marktstress", schreef Charles Himmelberg, marktstrateeg bij Goldman, in een rapport.

Vervanging mensen door machines

"Naar onze mening verhoogt dit op zijn minst het risico dat de vervanging van mensen door machines en de vervanging van kapitaal door snelheid kan leiden tot verrassend grote liquiditeitsdalingen wanneer de volgende crisis toeslaat door het onvermogen van de liquiditeitsaanbieders van de markt om complexe informatie te verwerken", aldus Himmelberg.

De Goldman-strateeg merkte tevens op dat het hogere niveau van geautomatiseerde handel niet echt is getest tegen stress in de opgaande markt sinds de financiële crisis. De toenemende incidenten van volatiliteit op verschillende markten, zoals de piek in volatiliteit (VIX) op 5 februari, de 10-jarige staatsobligatie op 15 oktober 2014, en het Britse pond op 6 oktober 2016 zijn volgens hem mogelijk voorlopers van een grotere flitskrach.

Waarschuwingssignaal

"De stijgende frequentie van 'flash crashes' in veel markten kan een belangrijk vroeg waarschuwingssignaal zijn dat er iets niet klopt met de huidige staat van handelsliquiditeit", verklaarde Himmelberg.

"Deze waarschuwingssignalen plus de snelle groei van hoogfrequente handel en de bijna totale dominantie in veel van de grootste en meest verhandelde markten doen ons besluiten om zorgvuldig de mogelijkheid (niet noodzakelijkerwijs de waarschijnlijkheid) in acht te nemen dat de lange expansie in combinatie met een relatief lage marktvolatiliteit mogelijk een onderschatte toename van marktfragiliteit heeft verhuld."

De strateeg zei dat geautomatiseerde handel over het algemeen niet wordt ondersteund door grote niveaus van kapitaal, wat de 'ineenstorting' van de liquiditeit zou kunnen aanjagen als de machines grote verliezen lijden tijdens een aanzienlijke neergang van de markt.

"Toekomstige flash crashes lopen misschien niet goed af", waarschuwde hij. "De kwaliteit van handelsliquiditeit voor zelfs de grootste en meest verhandelde markten moet niet als vanzelfsprekend worden beschouwd."