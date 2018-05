Amerikaanse smallcaps zetten rally voort

Dat zeggen analisten en strategen tegen Reuters.De Russell 2000-index van aandelen met een kleine marktkapitalisatie sloot vrijdag op een recordniveau. Het was de derde achtereenvolgende week dat de index in de lift zat.

De smallcaps doen het daarmee beduidend beter dan hun grotere broers op Wall Street. Sinds het dieptepunt op 8 februari is de Russell met maar liefst 11,1 procent gestegen, terwijl de S&P 500 blijft steken op 5,1 procent.

Oorzaak 1: hogere olieprijzen

Ook de S&P 600 small-cap index staat op een recordhoogte. De opmars in deze index wordt aangevoerd door energie-aandelen. Dit is te danken aan een stijging van de olieprijzen, die volgens analisten de winstverwachtingen voor de sector zou moeten opdrijven.

Oorzaak 2: verlaging Amerikaanse vennootschapsbelasting

De outperformance van smallcap-aandelen is ook deels toe te schrijven aan de Amerikaanse belastingherziening in december. De wetgeving omvat forse verlagingen van de vennootschapsbelasting. Deze komen vooral ten goede aan kleinere ondernemingen, die in het algemeen hogere tarieven betaalden dan grote ondernemingen.

Oorzaak 3: Handelsconflict VS - China

Het handelsconflict tussen de VS en China, in combinatie met een sterkere Amerikaanse groei, bood ook steun aan de kleinere bedrijven. Hun activiteiten zijn immers grotendeels op het binnenlands gericht.



Sommige van de hierboven genoemde voordelen zijn weerspiegeld in de winstgroei van kleinere bedrijven, die de groei van de grotere ondernemingen overtrof. De gemiddelde winstgroei in het eerste kwartaal voor Russell 2000-bedrijven wordt geschat op 33,8 procent op jaarbasis, tegen 26,2 procent voor de S&P 500 bedrijven, volgens gegevens van Thomson Reuters.

Energiebedrijven aan kop

De S&P 600 energie index dit kwartaal tot nu toe de best presterende deelindex op Wall Street, met een rendement van 31,3 procent. Op enige afstand volgt de sector gezondheidszorg met een stijging van 12,2 procent.



Amerikaanse ruwe oliefutures bleven afgelopen week boven de 71 dollar per vat en zaten voor de derde opeenvolgende week in de plus, gesteund door de dalende olieproductie uit Venezuela, een sterke wereldwijde vraag naar olie en dreigende Amerikaanse sancties tegen Iran.



Hoewel energieaandelen al een flinke rit omhoog hebben gemaakt, zullen de schattingen nog verder omhoog gaan, omdat analisten hun prognoses voor de olieprijs verhogen, verwacht Steve DeSanctis, aandelenstrateeg bij Jefferies. Ondanks de stijging van de beurskoersen, kunnen de aandelen volgens hem nog steeds goedkoop ogen, omdat de winsttaxatie net zo snel stijgt als de beurskoers.



J. Bryant Evans, portefeuillemanager bij Cozad Asset Management, verklaart tegenover Reuters dat hij aandelen van kleine energiedienstverleners koopt. "Sommige kleinere leveranciers van energiediensten zijn erg zwaar getroffen toen de olieprijs zakte. Maar de bedrijven die het hebben overleefd, hebben een echte kans om te groeien en marktaandeel te winnen, nu een vat olie meer dan 70 dollar kost."

Banken ook favoriet

Binnen het smallcap sement gooien ook financials hoge ogen bij de beleggingsprofessionals die Reuters heeft geraadpleegd. Dit geldt vooral voor aandelen van kleinere regionale banken, die dit jaar sterk in waarde zijn gestegen in vergelijking met de grotere banken. Terwijl de KBW regionale bank-index dit jaar een stijging heeft laten zien van 6,2 procent, is de S&P 500 bank-index met 0,3 procent gedaald.

Het vooruitzicht van een soepelere regelgeving voor enkele kleinere banken is daarbij positief geweest voor de sector. "Striktere regels zijn de afgelopen jaren gezorgd voor een flinke tegenwind", zegt Anthony Saglimbene, marktstrateeg bij Ameriprise Financial. "Vereenvoudiging van de regelgeving zou kleine banken ten goede komen."

Evenals gezondheidszorg

Een ander deelsegment dat wordt getipt is gezondheidszorg. Deze sector heeft geprofiteerd van fusieactiviteit, waaronder de aankondiging van Zoetis om Abaxis te kopen.