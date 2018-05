8 energieaandelen om te kopen als olieprijzen blijven stijgen

Afgezien van een recessie, die niet waarschijnlijk lijkt, zullen de olieprijzen volgens Borstel blijven stijgen.

"Sommige beleggers geloven het nog steeds niet. Ze hebben de trend nog niet gekocht. Dat maakt energieaandelen een tegendraads beleggingsspel, ondanks de stijging van 48 procent van de SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF sinds afgelopen zomer, vergeleken met een winst van 13 procent voor de S&P 500 index", aldus Borstel.

Total en Shell

Morgan Stanley denkt dat Brentolie in 2020 een prijs van 90 dollar per vat zal bereiken. Dat zou een stevige klim zijn ten opzichte van de recente niveaus van ongeveer 79 dollar.

Een goede manier om daarvan te profiteren is door aandelen van de grote energiebedrijven zoals Shell en Total te kopen, zegt Morgan Stanley-analist Martijn Rats. Hij denkt dat een prijsstijging naar 90 dollar voor Brentolie hun waarderingen met 30 procent zal opdrijven.

Een aanzienlijke stijging van de olie-inkomsten ten opzichte van naar verwachting vlakke investeringsuitgaven - in combinatie met desinvesteringen - zal hun vrije kasstroom aanzienlijk verhogen, denkt Rats. Dit zal ook helpen om hun balansen in evenwicht te brengen.

Een ander pluspunt voor beleggers is dat deze energiereuzen behoorlijke dividenden uitkeren.

Shell gaat met 25 procent stijgen

De Morgan Stanley-analist kiest voor Shell vanwege de gezonde pijplijn van projecten en de verbeterde balanskracht, die de groei van het dividend zullen ondersteunen en de zorgen van beleggers over de schulden van Shell zullen verminderen. Rats denkt dat de koers van Shell volgend jaar met 25 procent kan stijgen.

Total staat op zijn kooplijst vanwege de snelste productiegroei onder de grote olieconcerns. De analist verwacht in de komende vier jaar een jaarlijkse productiegroei van 5 procent, op een vlak kapitaaluitgavenbudget. Hij houdt ook van de hoge vrije kasstroomdekking van de dividenduitbetaling van Total.

De versterkte vrije kasstroom zal de jaarlijkse dividendgroei van 10 procent voor de komende jaren en een aandeleninkoop van enkele miljarden dollars ondersteunen.

Continental Resources

Beleggers blijven het verhaal van Continental Resources verkeerd begrijpen, en dit schept volgens Morgan Stanley-analist Drew Venker een koopmogelijkheid.

Beleggers maken zich onder andere zorgen over de buitensporige hoge kosten, de te hoge schulden en de lagere kwaliteit van de activa, amar Venker is het daar niet mee eens.

Als percentage van de omzet zijn de kosten van Continental Resources volgens Venker een van de laagste in de groep en gecorrigeerd voor schuldniveaus behoort de productiegroei zelfs tot de beste in de groep.

Comstock Resources

Dit kleine in Texas gevestigde aardgasbedrijf kampte het afgelopen jaar met faillissementszorgen, wat leidde tot stevige koersschommelingen. Maar dat veranderde in mei toen de eigenaar van Dallas Cowboys en oliemagnaat Jerry Jones een deal met het management sloot. In de deal ruilt Comstock een enorme hoeveelheid nieuwe aandelen in voor olie- en gasactiva die eigendom zijn van Jones, die 84 procent van het bedrijf in handen krijgt.

"Het nieuwe Comstock Resources is een van de grootste transformaties die we hebben gezien in het land van exploratie en productie. De meeste, zo niet alle, balansproblemen zullen worden opgelost", schreef analist David Beard van Coker Palmer. "We denken dat de aandelen meer opwaarts potentieel hebben en zijn kopers bij koersdalingen."

Vier energiedienstverleners

TechnipFMC behoort volgens geldmanager Colin McWey van Heartland Advisors tot de oliedienstverleners die uit de gratie zijn geraakt bij beleggers. Het bedrijf, dat helpt bij de ontwikkeling en productie van offshore-energievelden, zal volgens hem profiteren van de terugkeer van offshore-projecten dankzij de opmars van de olieprijs.

De stijgende olieprijs is volgens Mike Breard, energieanalist bij Hodges Capital Management, ook goed nieuws voor bedrijven die productiediensten en -apparatuur aanbieden voor olieboringen op land. Hij geeft de voorkeur aan bedrijven als Helmerich & Payne, Propetro Holding en Solaris Oilfield Infrastructure.