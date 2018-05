Deze Dividend Aristocrats stegen dit jaar tegen de trend in

Dat schrijft columnist Philip van Doorn van MarketWatch. De S&P 500 Dividend Aristocrats Index bestaat uit 53 bedrijven uit de S&P die hun reguliere dividenduitbetalingen gedurende minstens 25 opeenvolgende jaren hebben verhoogd. Dat is de enige kwalificatie - het maakt geen verschil hoe hoog het huidige dividendrendement van een bedrijf is.

In de afgelopen tien jaar heeft de Dividend Aristocrats Index aanzienlijk beter gepresteerd dan de S&P 500 en de Dow-Jonesindex, met herbelegging van de dividenden. Dat is een indrukwekkend track record in een periode van overwegend zeer lage rentetarieven. Uiteraard geven resultaten uit het verleden op geen enkele manier aan of de outperformance ook de komende tien jaar zal aanhouden.

De verliezers

De Dividend Aristocrats Index daalde dit jaar tot nu toe met 1,5 procent (inclusief herbelegde dividenden), terwijl de S&P 500 met 2,6 procent is gestegen en de Dow op een jaarwinst staat van 1 procent.

Volgens Van Doorn is dat geen slechte prestatie voor de dividend aristocraten, en het is ook geen grote verrassing in een tijd waarin de rente stijgt. Want wanneer de rente stijgt neigen de koersen van effecten die vaste inkomsten genereren op korte termijn te dalen. Maar 27 van de 53 dividend aristocraten staan voor dit jaar in de min en een snelle blik op de slechtste 10 onderstreept volgens Van Doorn een van de belangrijkste beurshema's voor 2018.

De vier slechtst presterende bedrijven: Clorox, Protcer & Gamble, PepsiCo en Colgate-Palmolive, bevinden zich in de sector Consumer Staples, ofwel de sector van defensieve consumentengoederen en levensmiddelen. Deze sector is dit jaar de slechtste sector van de S&P 500 met een daling van 12,5 procent, inclusief herbelegde dividenden. Beleggers uiten daarmee volgens Van Doorn hun bezorgdheid over de prijskracht van de bekende consumentenmerken door de toegenomen concurrentie op de markt door de toetreding van bedrijven als Amazon en de populariteit van huismerken.

De winnaars

De top 10 van de S&P 500 dividend aristocraten die tot nu toe het beste hebben gepresteerd in 2018 wordt aangevoerd door W.W. Grainger, S&P Global en Target.

