15 dividendaandelen die meer opleveren dan staatsobligaties

Beleggers die gewone aandelen overwegen aan te schaffen voor de hogere dividendrendementen, moeten volgens Van Doorn wel hun eigen onderzoek doen om een mening te vormen over hoe 'veilig' de reguliere dividendbetalingen van het bedrijf zijn.

"Hoe groot is de kans dat het bedrijf het dividend zou verlagen? Een beursgenoteerd bedrijf zal waarschijnlijk voorzichtig zijn bij het verhogen van de uitbetaling vanwege de vreselijke gevolgen voor de beurskoers als ze gedwongen worden om het dividend weer te verlagen", aldus Van Doorn.

Strenge criteria

De columnist stelt een aantal strenge criteria te hebben toegepast om de lijst van dividendaandelen te verfijnen. "Omdat de tienjaarsrente voor het eerst sinds 2011 boven de drempel van 3 procent is gekomen, hebben we gekeken naar S&P 500 aandelen met een dividendrendement van 4 procent of meer. Dat liet ons achter met een lijst van 43 bedrijven."

Vervolgens vergeleek Van Doorn de vrije kasstroomrendementen van de bedrijven met hun huidige dividendrendement. De vrije kasstroom van een bedrijf is de resterende kasstroom na geplande kapitaaluitgaven. Het meet hoeveel geld het bedrijf beschikbaar heeft om dividenden te betalen, aandelen terug te kopen, autonoom te groeien, overnames te doen of voor andere bedrijfsdoelen. Voor vastgoedbeleggingsfondsen werden de middelen uit operaties gebruikt in plaats van de vrije kasstroom.

Behouden of verhogen

"We hebben de vrije kasstroomopbrengsten berekend door de vrije kasstroom per aandeel over de afgelopen 12 maanden te delen door de slotkoers van het aandeel. Als het vrije kasstroomrendement van een bedrijf hoger is dan het dividendrendement, lijkt het erop dat het bedrijf over een ruimte beschikt om een hoger dividend te betalen of op zijn minst het dividend te behouden."

De volgende stap was om 45 kwartalen terug te kijken tot begin 2007 om te zien of een van deze bedrijven hun reguliere dividend had verlaagd. "Dat lijkt misschien overdreven, maar het brengt ons terug naar vóór de financiële crisis, wat leidde tot een enorm aantal dividendverlagingen. En het is nog steeds veel minder streng dan de 25-jarige terugblikcriteria voor de S&P 500 Dividend Aristocrats Index. Dividend-aristocraten zijn bedrijven uit de S&P 500 minstens 25 jaar elk jaar het dividend hebben verhoogd", aldus Van Doorn.

De ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF, die de Dividend Aristocrats-index volgt, heeft volgens Morningstar een dividendrendement van slechts 2,51 procent.

Uiteindelijk bleven er volgens Van Doorn 15 S&P 500-bedrijven over met een dividendrendement van 4 procent of meer, die hun dividend sinds begin 2007 niet hebben verlaagd. Sommige bedrijven zijn recentelijk meer dividend gaan betalen, maar geen enkele heeft het dividend gekort, volgens gegevens van FactSet.

Uit de bovenstaande lijst blijkt dat de meeste van deze aandelen het op korte termijn niet goed hebben gedaan, omdat de rentetarieven zijn gestegen. Vastgoedbeleggingsfondsen (REIT-aandelen) dalen doorgaans op korte termijn naarmate de rente stijgt. Maar de rentetarieven vertellen niet het hele verhaal. L Brands presteerde dit jaar het slechtst in de groep, omdat de winst van het bedrijf achter Victoria's Secret en Bath & Body Works onder druk staat.

Koopmogelijkheid

Maar al deze bedrijven hebben een geschiedenis van het handhaven of verhogen van hun dividenduitbetalingen. "Als je gewone aandelen van grote bedrijven wilt kopen voor inkomen, is het belangrijk om te kijken naar hoe concurrerend een bedrijf waarschijnlijk zal zijn in het leveren van zijn goederen of diensten in het komende decennium. Een kortstondige daling van de aandelenkoers kan dan een koopmogelijkheid zijn", aldus Van Doorn.