Zes vragen over ETF's: Vanguard-expert geeft antwoord

Een ETF, ofwel een Exchange Traded Fund, wordt zoals de naam al doet vermoeden, als een fonds aan de beurs verhandeld. De meeste UCITS ETF’’s zijn trackers, omdat ze een bepaalde onderliggende index volgen. U kunt dan bijvoorbeeld in één keer alle aandelen uit een index kopen, bijvoorbeeld de S&P 500 of de AEX.

Waarom zijn ETF’s zo populair?

Fitzgerald: "We zien een flinke groei in het gebruik van ETF’s, wereldwijd maar vooral in Europa. Ze zijn gewild vanwege een aantal belangrijke punten: hun flexibiliteit, hun transparantie en de lage kosten."

"Met flexibiliteit bedoel ik dat ze een mooie manier zijn om de portefeuille te finetunen; zowel institutionele als particuliere beleggers kunnen ze in grote hoeveelheden kopen of slechts eentje. En de prijs is voor beide type investeerders hetzelfde, wat in de beleggingswereld vrij uitzonderlijk is. Het zijn meestal index trackers, en omdat ze verhandeld worden op de beurs, is er doorlopende prijsvorming. Dat bedoel ik met transparantie. Het is dus eigenlijk een heel ‘democratisch’ product. Tot slot natuurlijk de lage kosten; hoe groter het fonds is, hoe meer liquide en hoe lager de prijs om te handelen."

Wat zijn de belangrijkste ETF-ontwikkelingen van dit moment?

"Er zijn er natuurlijk veel, maar de eerste die mij te binnen schiet is het feit dat de toegenomen adaptatie leidt tot flinke concurrentie op prijs. Er is een enorme wildgroei aan ETF’s ontstaan. Er begeven zich veel nieuwe spelers in de markt en dat leidt tot meer keuze. Maar dat maakt het voor de gemiddelde particuliere belegger lastiger om een goed product te kiezen. Want niet alle producten zijn geschikt. Sommige zijn erg niche, erg specifiek. We moeten onthouden dat de grote, bekende en liquide benchmarks voor een meerderheid van de beleggers prima geschikt zijn."

Wat zijn de populairste ETF’s van dit moment?

"Dat zijn met name die grote, liquide trackers die de S&P 500, de Euro Stoxx 50 of de FTSE World en MSCI World Index indices volgen, en bijvoorbeeld de gehele Bloomberg Barclays-range. Daar zitten de meeste beleggers in, en dan volgt nog een heel lange ‘staart’ van allerlei specifieke ETF’s."

Hoe kies ik dan de juiste ETF?

"Als eerste is het belangrijk om je beleggingshorizon te bepalen. Houd daarbij de lange termijn in gedachten. Daarna bedenk je: wat is mijn doel? En wat is mijn risicotolerantie? Maar kijk ook naar de kwaliteit van de manager. Wat voor reputatie en geschiedenis heeft hij? En uiteraard de prijs. Die bestaat uit twee componenten: de TER, ofwel Total Expense Ratio. Hierin zitten bijvoorbeeld de kosten voor het samenstellen van de ETF. Daarnaast bestaat er een fee voor het verhandelen van de ETF – de ‘spread’. Het grote voordeel van de trackers die de bekende benchmarks volgen, is dat ze vaak een enorme omvang hebben, waardoor de kosten per belegger zeer laag zijn. Als je al deze punten bent nagegaan, ben je al verlost van veel ruis en blijft er nog een kleine groep ETF’s over om uit te kiezen."

De kosten zijn misschien wel het belangrijkste criterium bij ETF’s?

"Ze zijn ieder geval van groot belang, vooral ook omdat het verschil op de lange termijn enorm toeneemt. 0,1 procent lijkt niet veel, maar kijk maar eens wat je bespaart als je 10 jaar lang steeds bijkoopt."

"De duurste fout is om helemaal niet te beginnen met beleggen. Begin gewoon, en hoe eerder hoe beter. ETF’s zijn een prachtige manier om dat te doen. Het is zeker niet zo dat wij anti actief beleggen zijn, want Vanguard belegt zelf zowel actief als passief. Maar wees je bewust van de risico’s en de kosten van actief beheer. Bij onrust op de beurs wordt van actieve managers vaak verwacht dat ze ingrijpen, want ze worden immers betaald om iets te doen. Maar soms is het beter om op je handen te blijven zitten en af te wachten."

Onlangs verscheen een artikel waarin Goldman Sachs de volatiliteit in de markt toeschrijft aan particuliere beleggers, omdat zij, ook indirect via ETF’s, een groot deel van de Amerikaanse aandelenmarkt in handen hebben. Wat is uw idee daarover?

"Vanuit het perspectief van Vanguard is het lastig om daar iets over te zeggen, maar wat wel duidelijk is, is dat de situatie in de VS anders is omdat daar ETF’s al veel gebruikelijker zijn dan in Europa. Daarbij is het lastig om ‘een schuldige’ aan te wijzen, omdat de meeste handel komt van actieve beleggers, niet van ETF’s."